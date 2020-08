Darmanin: Riziko teroristických útokov vo Francúzsku je veľmi vysoké

Paríž 31. augusta (TASR) - Riziko teroristických útokov vo Francúzsku je naďalej extrémne vysoké, uviedol v pondelok minister vnútra Gérald Darmanin, ktorého citovala agentúra AFP.



Darmanin dodal, že na francúzskom zozname osôb s rizikom islamistickej radikalizácie je v súčasnosti 8132 ľudí. Všetky tieto osoby sú považované za potenciálnu bezpečnostnú hrozbu.



Riziko "zostáva v tejto krajine extrémne vysoké", povedal Darmanin počas návštevy vnútroštátnej bezpečnostnej služby DGSI.



"Riziko teroristických útokov sunnitského pôvodu je hlavnou hrozbou, ktorej naša krajina čelí," dodal minister.



Už o dva dni by sa malo pred súd postaviť 14 ľudí obvinených z účasti na útokoch na redakciu týždenníka Charlie Hebdo z januára 2015.



Všetci priami páchatelia zomreli počas útokov. Francúzsky protiteroristický prokurátor Jean-Francois Ricard uviedol, že pred súd sa postavia osoby, ktoré sa zúčastnili na "prípravách, logistike, financovaní a poskytnutí zbraní a iných materiálov" potrebných pre vykonanie útoku.



Súdny proces so 14 údajnými komplicmi džihádistických útokov na redakciu Charlie Hebdo a židovský supermarket sa začne v stredu.



Útoky predznamenali vlnu islamistického násilia, ktoré si vo Francúzsku vyžiadalo 258 mŕtvych a vyvolalo diskusiu o bezpečnosti, ako aj o spolužití v multikultúrnej spoločnosti.



Streľbe, ktorú 7. januára 2015 spustili v redakcii týždenníka bratia Said a Chérif Kouachiovci, podľahlo 12 osôb. Týždenník Charlie Hebdo je svojím odtabuizovaným štýlom a provokatívnymi karikatúrami všeobecne považovaný za kontroverzný.