Darmanin: Vo Francúzsku badať mobilizáciu v rámci ultrapravice

Paríž 28. novembra (TASR) - Francúzsky minister vnútra Gérald Darmanin v utorok avizoval, že v súvislosti s minulovíkendovými násilnými demonštráciami požiada o rozpustenie troch pravicových extrémistických zoskupení.



Ako uviedla agentúra AFP, Darmanin v rozhovore pre rozhlasovú stanicu France Inter špecifikoval, že ide o zoskupenie s názvom Division Martel a dve ďalšie, ktorých názvy neuviedol.



Ministrovo vyhlásenie je reakciou na demonštrácie krajnej pravice, ktoré vypukli po násilnej smrti 16-ročného mladíka identifikovaného v médiách ako Thomas.



Tento stredoškolák podľahol zraneniam, ktoré utrpel 18. novembra pri bitke na zábave v obci Crépol v departemente Drôme na juhovýchode Francúzska.



Krajná pravica jeho násilnú smrť zneužila: vykreslila ju ako symbol čoraz väčšej neistoty vo francúzskej spoločnosti a cez víkend vyslala do mesta Romans-sur-Isere zhruba 100 pravicových extrémistov na "trestnú výpravu". Snažili sa tam podľa polície vyvolať bitku s mladými ľuďmi miestnej štvrte La Monnaie, kde údajne žijú podozriví z vraždy Thomasa.



Po týchto násilnostiach francúzska vláda v pondelok vyzvala na pokoj a Darmanin v utorok avizoval, že ako minister vnútra nedovolí "žiadnym milíciám, krajnej pravici ani žiadnemu radikálnemu hnutiu, aby brali zákon do svojich rúk a konali namiesto prokurátorov, polície a príslušníkov žandarmérie".



V rozhlasovom rozhovore Darmanin tiež ubezpečoval, že vláda "bojuje proti krajne pravicovým skupinám už veľmi dlho". Pripomenul, že ako minister v roku 2021 inicioval rozpustenie krajne pravicovej formácie Génération Identitaire.



Dodal, že zo 40 návrhov na likvidáciu takýchto zoskupení, ktoré ako šéf rezortu navrhol, Štátna rada zamietla len dve. Doplnil, že všetky malé ultrapravicové skupiny boli vo Francúzsku rozpustené hneď, ako to prezidentovi Emmanuelovi Macronovi navrhol.



Minister vnútra súčasne informoval, že od roku 2017 bolo vo Francúzsku zmarených 13 ultrapravicových útokov.



Uznal, že ide o nižší počet ako v prípade prekazených islamistických útokov - 40 od roku 2017 -, ale napriek tomu považuje túto bilanciu za "veľmi významnú".



Doplnil, že príslušné zložky monitorujú 1300 osôb z prostredia krajnej pravice, na ktorých sa vedie spis kategórie S, čo znamená, že sú považovaní za vážnu hrozbu pre bezpečnosť štátu.



Podľa Darmaninových slov vo Francúzsku badať "mobilizáciu v rámci ultrapravice, ktorá nás chce dotlačiť do občianskej vojny".