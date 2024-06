Darmanin:Francúzsku hrozí riziko násilia v dôsledku predčasných volieb

Paríž 24. júna (TASR) - Vo Francúzsku by mohlo dôjsť k občianskym nepokojom a násilnostiam súvisiacim s predčasnými parlamentnými voľbami, uviedol v pondelok francúzsky minister vnútra Gérald Darmanin. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry Reuters.



"Je možné, že dôjde k mimoriadne silnému napätiu," povedal Darmanin pre rozhlasovú stanicu RTL. Dodal, že úrady sa pripravujú na "veľmi vznetlivú" situáciu, keďže voľby sa uskutočnia menej ako mesiac pred olympijskými hrami v Paríži. "Ľud hovorí 'nie' Parížanom, elitám s ich diplomami," povedal Darmanin.



Francúzsky prezident Emmanuel Macron začiatkom júna po neúspechu svojej strany v eurovoľbách rozpustil Národné zhromaždenie. Jeho meno nie je na volebnom lístku, ale mnohí voliči tieto voľby vnímajú ako referendum o osude prezidenta, ktorý bol kedysi považovaný za človeka schopného prekonať politické rozpory. Teraz sa jeho ratingy po niekoľkých politických krízach zrútili.



"Dôverujem vám," odkázal Macron voličom v "liste Francúzom", ktorý bol zverejnený v nedeľu. V ňom sa snaží svoj tábor, ktorý v prieskumoch zaostáva za krajnou pravicou a novovytvorenou ľavicovou alianciou, predstaviť ako poslednú nádej na stabilitu. "Nie som slepý; som si vedomý demokratického marazmu," napísal.



Macron zopakoval, že bez ohľadu na výsledok volieb zostane vo funkcii až do konca funkčného obdobia v roku 2027. Prvé kolo parlamentných volieb bude 30. júna, druhé 7. júla.



Podľa Macrona je pre Francúzsko najlepšia "tretia cesta", ktorú stelesňuje končiaca väčšina v podobe centristického bloku Spolu za republiku. Priznal však, že jeho kandidáti nie sú dokonalí. Upozornil však, že výsledky, ktoré táto koalícia počas vládnutia dosiahla, by boli po víťazstve ktoréhokoľvek politického extrému spochybnené.



Prieskumy verejnej mienky naznačujú, že krajne pravicové Národné združenie (RN) po úspechu v eurovoľbách je na ceste k dosiahnutiu svojho najlepšieho výsledku v parlamentných voľbách. To mu dáva šancu delegovať aj premiéra - s najväčšou pravdepodobnosťou mladého vodcu strany Jordana Bardellu.