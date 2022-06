Svetový deň darcov krvi: Hostiť tohtoročné oslavy bude Mexiko

Ilustračné foto. Foto: TASR/Milan Kapusta

Ženeva/Bratislava 14. júna (TASR) - Už takmer 20 rokov sa každoročne 14. júna pripomína Svetový deň darcov krvi. Tento deň je príležitosťou poďakovať dobrovoľným darcom krvi, ktorí robia pre spoločnosť neoceniteľnú službu bez akejkoľvek odmeny. Jeho cieľom je tiež podnietiť ostatných, aby darcov krvi nasledovali.Prvý Svetový deň darcov krvi zorganizovali 14. júna 2004 v Johannesburgu pracovníci juhoafrickej národnej transfúznej služby.Na koordinovaní Svetového dňa darcov krvi sa okrem Svetovej zdravotníckej organizácii (WHO) podieľa Medzinárodná federácia spoločností Červeného kríža a Červeného polmesiaca (IFRC), Medzinárodná federácia organizácií darcov krvi (IFBDO) či Medzinárodná spoločnosť pre krvnú transfúziu (ISBT). Tieto organizácie každoročne vyberú hostiteľskú krajinu, ktorá sa stane centrom osláv.Hostiteľskou krajinou tohtoročných osláv je Mexiko a sloganom tohtoročného Svetového dňa darcov krvi je: Darovanie krvi je aktom solidarity (Donating blood is an act of solidarity).Dátum 14. jún sa viaže k narodeniu rakúskeho a amerického biológa a lekára Karla Landsteinera (14. jún 1868 až 26. jún 1943), nositeľa Nobelovej ceny za medicínu z roku 1930. Ten po absolvovaní Lekárskej fakulty Viedenskej univerzity pracoval v oblasti biochemického výskumu. Pôsobil aj ako patológ, získal mnohé poznatky o imunológii a skúmal krv pri jej transfúzii zo zvieraťa na iné zviera. V roku 1909 objavil krvný systém A, B, 0 a AB, a práve za túto prácu na krvných skupinách získal Nobelovu cenu. Spolu s Alexandrom Wienerom v roku 1940 identifikoval aj Rh faktor.Tohtoročná kampaň apeluje napríklad na vytvorenie širšieho povedomia verejnosti o potrebe pravidelného a bezplatného darovania krvi s cieľom zachovať primerané zásoby a dosiahnuť všeobecný a včasný prístup k bezpečnej transfúzii krvi. Cieľom kampane je aj vyzdvihnúť hodnoty dobrovoľného darcovstva krvi pri posilňovaní solidarity a sociálnej súdržnosti. Osobitnou aktivitou, ktorú by krajiny sveta mali v rámci tohtoročnej kampane realizovať, je šírenie príbehov ľudí, ktorých život zachránila práve darovaná krv.Na Slovensku aktivity v rámci Svetového dňa darcov krvi organizuje Slovenský Červený kríž, Národná transfúzna služba Slovenskej republiky či hematologicko-transfúzne oddelenia nemocníc.