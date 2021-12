Omikron deti nezabíja viac než predchádzajúce varianty, píšu Novinky

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Praha/Pretória 31. decembra (TASR) - Koronavírusový variant omikron nespôsobuje mnohonásobne viac úmrtí u detí než predchádzajúce varianty, ako varoval napríklad prominentný český epidemiológ Rastislav Maďar, uviedol v piatok server Novinky.cz. Český spravodajský server píše, že na jeho žiadosť vypracovali dátoví analytici z juhoafrického Národného inštitútu pre prenosné choroby (NICD) analýzu, ktorá zmapovala úmrtnosť na ochorenie COVID-19 podľa veku.napísal Maďar 22. decembra na Twitteri.Epidemiológ zdieľal príspevok renomovaného amerického vedca Yaneera Bar-Yama, ktorý sa špecializuje na pandemické analýzy. Nebolo však jasné, o čo sa tvrdenie o 3,5-krát väčšom nebezpečenstve omikronu pre deti opiera. Novinky sa preto obrátili na juhoafrický NICD, ktorý spravuje covidové štatistiky DATCOV. Tamojší dátový manažér Richard Welch uviedol, že sa mu takýto údaj nezdá správny, a sľúbil, že jeho tím zahrnie do posledného tohtoročného reportu aj údaje o úmrtí podľa veku.Z analýzy k 25. decembru vyplýva, že počas štvrtej vlny zomrelo v JAR s covidom 58 detí (vek do 19 rokov). Od začiatku pandémie ich zomrelo 710, čo z celkových 96.122 mŕtvych spájaných s covidom predstavuje 0,7 percenta.Vzhľadom na to, že rovnaké percento pri deťoch uvádzal NICD aj na začiatku decembra, je zrejmé, že omikron deti nezabíja 3,5-krát viac ako predchádzajúce varianty.Podľa Noviniek Yaneer Bar-Yam a Rastislav Maďar tak zrejme šírili informáciu, ktorú si vopred nedostatočne overili. Maďar v utorok Novinkám napísal, že svojím príspevkom chcel varovať pred podceňovaním omikronu.Už dávnejšie šéf juhoafrických štatistikov Welch upozorňoval, že s konkrétnymi dátami z JAR je potrebné pracovať obozretne.napísal Welch Novinkám.Koronavírus všeobecne ohrozuje deti najmenej zo všetkých vekových kategórií, treba však súčasne podotknúť, že relatívne malá úmrtnosť v tejto skupine neznamená, že majú všetky bezproblémový priebeh, poznamenali Novinky.Server ďalej píše, že mnoho štátov v USA zaznamenalo za december nárast v počte detských hospitalizácií až o 50 percent. Najdramatickejší nárast hlásil New York, kde minulý týždeň bolo v nemocniciach 68 detí, čo je štvornásobný skok oproti predchádzajúcim dvom týždňom. Príčinu je ťažké jednoznačne určiť. Dáta ovplyvňuje to, ako sa v danej chvíli na danom mieste vírus šíri alebo ako je spoločnosť celkovo aj v jednotlivých vekových kategóriách zaočkovaná alebo premorená.citoval denník The New York Times výskumníka Davida Rubina z Detskej nemocnice vo Filadelfii.