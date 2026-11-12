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Dátové centrá pre AI chcú postaviť vlastné elektrárne
Podľa zistení sa v rámci plánovaného budovania dátových centier v USA, Británii a v kontinentálnej Európe navrhuje výstavba elektrární na fosílne palivá priamo v ich areáloch.
Autor TASR
Londýn 12. novembra (TASR) - Developeri dátových centier pre umelú inteligenciu (AI) plánujú budovať priamo pri nich vlastné plynové elektrárne, ktoré prispievajú ku klimatickej kríze, aby pokryli svoju energetickú spotrebu. Vyplýva to z informácií výskumnej spoločnosti BloombergNEF, píše TASR na základe správy portálu The Guardian.
Podľa zistení sa v rámci plánovaného budovania dátových centier v USA, Británii a v kontinentálnej Európe navrhuje výstavba elektrární na fosílne palivá priamo v ich areáloch s celkovým výkonom 181 gigawattov. Dôvodom je zdĺhavý proces pripájaní do národných sietí, no zároveň ide napríklad o takmer štvornásobok energetickej špičky v Spojenom kráľovstve.
Výskum uvádza, že pokiaľ sa tieto plány uskutočnia, tak sa v USA, kde by sa malo postaviť 90 percent týchto elektrární, ročne vyprodukuje približne 345 miliónov metrických ton ekvivalentu oxidu uhličitého. To zodpovedá ročným emisiám skleníkových plynov z približne 72,8 milióna áut na fosílne palivá.
Výskumná spoločnosť zverejnila materiál v stredu, keď sa predstavitelia krajín z celého sveta zišli v Turecku na klimatickom summite COP31, kde medzi ústredné témy patrí elektrifikácia, najmä z čistých zdrojov.
Predstaviteľ BloombergNEF Mark Daly uviedol, že rýchlosť pripojenia k zdrojom elektriny je jednou z priorít pre firmy budujúce dátové centrá. „Dôsledky pre klímu nebudú záležať len na tom, koľko elektriny budú tieto objekty využívať, ale aj na tom, ako rýchlo ich bude možné pripojiť do sietí a či budú do energetických systémov popri tomto dopyte pridané aj čistejšie zdroje výroby,“ vysvetlil.
Podľa správy sa predpokladá, že do roku 2035 sa dopyt po elektrickej energii v dátových centrách pre umelú inteligenciu zvýši takmer štvornásobne na 2354 terawatthodín, čo zodpovedá siedmim percentám celosvetovej spotreby elektriny.
Dátové centrá umelej inteligencie spotrebúvajú obrovské množstvo elektriny na napájanie serverov, chladenie zariadení a prevádzku systémov. Daly povedal, že hoci developeri tvrdia, že plynové elektrárne sú len dočasným riešením do pripojenia na elektrickú sieť, mohli by ich z ekonomických dôvodov používať aj potom. Podľa správy je udržateľnejším riešením zaistiť pripojenie do siete a rýchlosť tohto procesu je kľúčová pre obmedzenie vplyvu emisií a rizika, že vzniknuté elektrárne spaľujúce fosílne palivá sa budú používať trvale.
Britský minister financií John Healey už schválil výstavbu dočasných elektrárni na fosílne palivá pri dátových centrách, kým budú čakať na pripojenie k distribučnej sieti, a to v rámci dohody o dátových centrách.
Oliver Hayes z environmentálnej organizácie Global Action Plan však povedal, že pre každú vládu, ktorá to s opatreniami na ochranu klímy myslí vážne, by mali byť súkromné plynové elektrárne pre dátové centrá neprijateľné. Healeyho podporu preto označil za šokujúcu. „Nikto naozaj neverí, že tieto plynové elektrárne budú dočasné – len čo budú postavené, budú celé roky zdrojom vysokých emisií,“ dodal.
Podľa zistení sa v rámci plánovaného budovania dátových centier v USA, Británii a v kontinentálnej Európe navrhuje výstavba elektrární na fosílne palivá priamo v ich areáloch s celkovým výkonom 181 gigawattov. Dôvodom je zdĺhavý proces pripájaní do národných sietí, no zároveň ide napríklad o takmer štvornásobok energetickej špičky v Spojenom kráľovstve.
Výskum uvádza, že pokiaľ sa tieto plány uskutočnia, tak sa v USA, kde by sa malo postaviť 90 percent týchto elektrární, ročne vyprodukuje približne 345 miliónov metrických ton ekvivalentu oxidu uhličitého. To zodpovedá ročným emisiám skleníkových plynov z približne 72,8 milióna áut na fosílne palivá.
Výskumná spoločnosť zverejnila materiál v stredu, keď sa predstavitelia krajín z celého sveta zišli v Turecku na klimatickom summite COP31, kde medzi ústredné témy patrí elektrifikácia, najmä z čistých zdrojov.
Predstaviteľ BloombergNEF Mark Daly uviedol, že rýchlosť pripojenia k zdrojom elektriny je jednou z priorít pre firmy budujúce dátové centrá. „Dôsledky pre klímu nebudú záležať len na tom, koľko elektriny budú tieto objekty využívať, ale aj na tom, ako rýchlo ich bude možné pripojiť do sietí a či budú do energetických systémov popri tomto dopyte pridané aj čistejšie zdroje výroby,“ vysvetlil.
Podľa správy sa predpokladá, že do roku 2035 sa dopyt po elektrickej energii v dátových centrách pre umelú inteligenciu zvýši takmer štvornásobne na 2354 terawatthodín, čo zodpovedá siedmim percentám celosvetovej spotreby elektriny.
Dátové centrá umelej inteligencie spotrebúvajú obrovské množstvo elektriny na napájanie serverov, chladenie zariadení a prevádzku systémov. Daly povedal, že hoci developeri tvrdia, že plynové elektrárne sú len dočasným riešením do pripojenia na elektrickú sieť, mohli by ich z ekonomických dôvodov používať aj potom. Podľa správy je udržateľnejším riešením zaistiť pripojenie do siete a rýchlosť tohto procesu je kľúčová pre obmedzenie vplyvu emisií a rizika, že vzniknuté elektrárne spaľujúce fosílne palivá sa budú používať trvale.
Britský minister financií John Healey už schválil výstavbu dočasných elektrárni na fosílne palivá pri dátových centrách, kým budú čakať na pripojenie k distribučnej sieti, a to v rámci dohody o dátových centrách.
Oliver Hayes z environmentálnej organizácie Global Action Plan však povedal, že pre každú vládu, ktorá to s opatreniami na ochranu klímy myslí vážne, by mali byť súkromné plynové elektrárne pre dátové centrá neprijateľné. Healeyho podporu preto označil za šokujúcu. „Nikto naozaj neverí, že tieto plynové elektrárne budú dočasné – len čo budú postavené, budú celé roky zdrojom vysokých emisií,“ dodal.