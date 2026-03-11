Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 11. marec 2026Meniny má Angela , Angelika
< sekcia Zahraničie

Dauhou otriasli výbuchy, Saudská Arábia opäť zachytila iránske drony

.
Izraelský protivzdušný obranný systém odpaluje rakety na zachytenie iránskych striel počas útoku na Izrael, nedeľa, 1. marca 2026. Foto: TASR/AP

Irán pokračoval v útokoch na krajiny v Perzskom zálive.

Autor TASR
Dauha 11. marca (TASR) - Niekoľko výbuchov v stredu, v 12 deň vojny v Iráne, otriaslo hlavným mestom Kataru, uviedli novinári agentúry AFP. Irán pokračoval v útokoch na krajiny v Perzskom zálive, pričom Saudská Arábia hlásila zachytenie vlny siedmich dronov smerujúcich k jej strategickému ropnému poľu. V Bahrajne sa rozozvučali sirény varujúce pre iránskym útokov. Podľa iránskych médií Iránske revolučné gardy vypálili najmenej dve strely na americkú vojenskú základňu v Kuvajte, informuje TASR.

Úroveň bezpečnostnej hrozby je vysoká,“ uviedlo katarské ministerstvo vnútra po explóziách v Dauhe. Obyvateľov zároveň vyzvalo, aby zostali doma, zdržiavali sa ďalej od okien a otvorených priestorov a aby nevychádzali von.

Iránske agentúry Fárs a Mehr tvrdia, že iránske Revolučné gardy dvoma strelami zasiahli základňu USA v Kuvajte. Tamojšie úrady útok dosiaľ nepotvrdili, no tamojšia polovojenská Národná garda uviedla, že zneškodnených bolo osem dronov smerujúcich na územie krajiny.

Saudská Arábia podľa vyhlásenia ministerstva obrany zneškodnila dva drony smerujúce k ropnému poľu Šajba na juhovýchode krajiny. Toto ropné pole leží neďaleko hraníc so Spojenými Arabskými emirátmi (SAE) a je kľúčové pre rozsiahlu produkciu ropy Saudskej Arábie. Zachytených a zničených bolo aj ďalších päť dronov. Okrem toho zneškodnila aj sedem balistických striel.

SAE informovali o novom raketovom a dronovom útoku Iránu. Protivzdušná obrana podľa ministerstva obrany reagovala na nešpecifikovaný počet rakiet a dronov, pričom neposkytlo žiadne podrobnosti o cieli alebo mieste útoku.

Sirény sa v stredu ozývali aj Bahrajne, ktoré varovali obyvateľov pred nadchádzajúcim iránskym útokom, informuje denník The Guardian.

Na vypálenie rakiet z Iránu smerom na Izrael opakovane upozornila aj izraelská armáda. Tá zároveň pokračovala vo svojich útokoch na Libanon, kde pri údere v Bejrútu vypukol požiar v bytovom dome.
.

Neprehliadnite

KOMENTÁR S. GREGORÍKA: Konečne sme v niečom lacnejší ako Poľsko

DUBÉCI: R.Fico obhajuje v kauze opravy ropovodu Družba záujem V.Orbána

Kaliňák: Kandidáta na náčelníka GŠ OS SR predstavíme do konca marca

V okolí Šamorína sa opäť triasla zem