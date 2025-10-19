< sekcia Zahraničie
David Attenborough sa stal najstarším víťazom ceny Daytime Emmy
Jeho film spoločnosti Netflix sa zameriava na skupinu opíc žijúcich v džungli na Sumatre v Indonézi.
Autor TASR
Londýn 19. októbra (TASR) - Britský moderátor, biológ, prírodovedec a spisovateľ David Attenborough prekonal rekord najstaršieho víťaza televíznej ceny Daytime Emmy za svoju prácu na dokumentárnom filme „Tajný život orangutanov“.
Attenborough (99) triumfoval v kategórii Vynikajúca osobnosť denného vysielania - nepravidelný program.
Jeho film spoločnosti Netflix sa zameriava na skupinu opíc žijúcich v džungli na Sumatre v Indonézii, a na 52. ročníku udeľovania cien Daytime Emmy za kreatívne umenie a životný štýl získal ďalšie dve ocenenia, uviedla stanica BBC News.
Sir David prekonal rekord, ktorý dovtedy držal Američan Dick Van Dyke. Ten mal vlani, keď získal cenu Daytime Emmy pre hosťujúceho herca v kategórii denný dramatický seriál, 98 rokov.
Slávnostný galavečer sa konal v piatok v kalifornskej Pasadene, ale Attenborough, ktorý na budúci rok v máji oslávi storočnicu, sa na podujatí nezúčastnil.
„Tajný život orangutanov“ získal ocenenia aj v kategóriách Vynikajúca hudobná réžia a kompozícia, a Vynikajúci režisérsky tím pre denný dokumentárny program nakrútený jednou kamerou.
Kariéra sira Davida trvá už viac ako 70 rokov, počas ktorých sa jeho hlas stal synonymom pre prírodopisné programy nielen v Británii, ale aj v celom anglicky hovoriacom svete.
Medzi jeho ocenené programy patria „Život na Zemi“, „Súkromný život rastlín“ alebo „Modrá planéta“. Vedci po ňom pomenovali viac ako 40 druhov živočíchov a rastlín.
Attenborough v tomto roku uviedol celovečerný film „Oceán“, ktorý označil za jeden zo svojich najdôležitejších projektov. Film by podľa neho mohol zohrať rozhodujúcu úlohu pri záchrane biodiverzity a ochrane planéty pred klimatickými zmenami.
