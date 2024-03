David Cameron je proti posielaniu vojakov na Ukrajinu

Berlín 9. marca (TASR) - Britský minister zahraničných vecí David Cameron sa vyjadril proti posielaniu západných vojakov na Ukrajinu. V rozhovore pre nemecký denník Süddeutsche Zeitung, ktorý zverejnili v sobotu, uviedol, že by vojaci zo Západu nemali byť na Ukrajinu vyslaní ani na výcvikové misie. TASR správu prevzala od agentúry AFP.



Cameron v rozhovore uviedol, že pre vojakov sú najlepšie výcvikové misie v zahraniční, pričom poukázal na to, že v Británii absolvovalo výcvik už približne 60.000 ukrajinských vojakov. Vysielaním zahraničných vojakov na Ukrajinu by podľa Camerona vznikali pre Rusko terče.



Francúzsky prezident po februárovej konferencii európskych lídrov v Paríži vyvolal rozruch, keď hypoteticky nevylúčil vyslanie západných vojakov na Ukrajinu, pričom uviedol, že aj keď "nie je na tom zhoda, nič sa nedá vylúčiť".



Británia neskôr potvrdila, že poslala na Ukrajinu malé jednotky na pomoc so zdravotníckym výcvikom. Hovorca britského premiéra Rishiho Sunaka však uviedol, že Británia nepočíta s nasadením rozsiahleho počtu vojakov na Ukrajine.



Francúzsky minister obrany Sebastien Lecornu v piatok uviedol, že v súčasnosti sa neplánuje vyslanie vojakov na Ukrajinu do boja. Spojenci Ukrajiny by však podľa neho mohli zvážiť špecifické výcvikové a odmínovacie misie.



Šéf Britskej diplomacie okrem toho v rozhovore uviedol, že Ukrajina potrebuje viac zbraní s dlhým dosahom a že je ochotný pracovať s Nemeckom na zmene jeho zdržanlivosti súvisiacej s ochotou poslať Ukrajine rakety Taurus nemeckej výroby. Berlín totiž odmieta Ukrajine dodať rakety Taurus, ktoré majú dolet 500 kilometrov, pre obavy, že by mohli byť použité na ciele ležiace hlboko na území Ruska.



Cameron sa zároveň priamo nevyjadril k tvrdeniam, že Nemecko poskytlo Británii rakety Taurus, aby jej umožnilo poslať viac rakiet britsko-francúzskej výroby Storm Shadow na Ukrajinu. Od vlaňajšieho mája totiž Francúzsko a Británia dodávajú Ukrajine rakety Storm Shadows s doletom 250 kilometrov. Spojené štáty zase posielajú Kyjevu rakety ATACMS s doletom 165 kilometrov.