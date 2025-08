David Gilmour ohlásil kinopremiéru filmu Live at the Circus Maximus

Londýn 4. augusta (TASR) - Anglický gitarista, spevák a skladateľ David Gilmour ohlásil premiéru svojho nového koncertného filmu s názvom Live at the Circus Maximus, Rome. Film člena legendárnej skupiny Pink Floyd je zostavený z jeho šiestich vlaňajších vystúpení v historickej aréne a príde do kín na celom svete 17. septembra, no iba na limitovaný čas.



Koncerty boli súčasťou krátkeho turné na podporu jeho piateho sólového albumu Luck and Strange (2024), ktorý sa dostal na vrchol rebríčkov v Británii, Nemecku, Poľsku, Holandsku, Česku, Švajčiarsku, Portugalsku a Rakúsku, informuje webový magazín NME. Gilmour so šou zavítal aj do Londýna, New Yorku či Los Angeles.



Zábery z koncertov na pozadí starovekých rímskych ruín nakrútil Gilmourov dlhoročný spolupracovník Gavin Elder. Snímku prinesú do kín spoločnosti Sony Music Vision a Trafalgar Releasing. Vstupenky sa začnú predávať v stredu 6. augusta prostredníctvom hudobníkovej oficiálnej webovej stránky.



Audio- i videozáznam rímskych vystúpení vyjde 17. októbra vo formátoch 4LP, 2CD, 2Blu-ray, 3DVD alebo ako deluxe komplet, pričom vizuálne formáty budú obsahovať bonusový materiál vrátane zákulisných záberov, dokumentov a hudobných videoklipov. Audioformáty vyjdú pod titulom The Luck and Strange Concerts, videoformáty pod názvom Live at the Circus Maximus.



Audiozáznam obsahuje 23 piesní nahratých na vybraných koncertoch. Na trackliste sú sólové skladby z Gilmourovho najnovšieho albumu, ako aj interpretácie klasických skladieb skupiny Pink Floyd - Sorrow, High Hopes, Breathe (In the Air), Time, Wish You Were Here, Marooned či Comfortably Numb. Deluxe boxet obsahuje i 120-stranovú exkluzívnu knihu fotografií z turné.