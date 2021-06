David Hasselhoff vyzýva v kampani Nemcov, aby sa dali zaočkovať

Berlín 8. júna (TASR) - Americký herec a spevák David Hasselhoff, známy zo seriálov Pobrežná hliadka (Baywatch) a Knight Rider, ako aj hitom z 80. rokov 20. storočia "Looking for Freedom", propaguje očkovaciu kampaň nemeckého ministerstva zdravotníctva. V utorok o tom informovala tlačová agentúra DPA.



"Rukávy hore", vraví Hasselhoff po nemecky vo videu, ktoré ministerstvo zverejnilo na Twitteri.



Úrad ministra zdravotníctva Jensa Spahna v utorok potvrdil, že Hasselhoff neprijal za svoj príspevok ku kampani žiadne peniaze.



Americká hviezda radí každému v USA, Nemecku a vo svete, aby sa dal zaočkovať. Hasselhoff to vraví v ďalšom videu, kde zároveň ukazuje malú náplasť na pravej hornej paži.



Chcem si znova vychutnávať každodenný život a slobodu cestovania, vysvetľuje spevák hitu Looking for Freedom (Hľadanie slobody) pred svojou vilou v kalifornskom meste Calabasas.



"To, čo hľadám, je návrat života do normálu, návrat slobody!" hovorí. "Slobodu som našiel vďaka očkovaniu... Vy môžete tiež."