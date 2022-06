Davida Attenborougha pasovali za rytiera Rádu sv. Michala a Juraja

Známy britský prírodovedec David Attenborough (vpravo), ktorého britský princ Charles pasuje za rytiera Rádu svätého Michala a svätého Juraja za zásluhy o rozvoj televízneho vysielania a pri ochrane prírody na Windsorkom hrade v stredu 8. júna 2022. Foto: TASR/AP

Londýn 8. júna (TASR) - Známeho britského prírodovedca Davida Attenborougha pasovali v stredu za rytiera Rádu svätého Michala a svätého Juraja za zásluhy o rozvoj televízneho vysielania a pri ochrane prírody. TASR správu prevzala z agentúr DPA a PA.Slávnostný akt prebehol na Windsorskom zámku, ktorý je jednou z rezidencii britskej kráľovskej rodiny. Za rytiera tohto rádu bol 96-ročný Attenborough pasovaný v najvyššom stupni Knight Grand Cross, a to následníkom britského trónu princom Charlesom, ktorý sa taktiež angažuje pri ochrane životného prostredia.Davida Attenborougha do rytierskeho stavu oficiálne povýšila kráľovná Alžbeta II. už v roku 1985. Pocta, ktorej sa mu najnovšie dostalo, je však ešte prestížnejšia, uvádza AP.Sir David Attenborough je už držiteľom mnohých vyznamenaní, čestných titulov a ocenení. V roku 2002 ho zaradili medzi 100 najvýznamnejších Britov. Pomenovali po ňom aj niekoľko živočíšnych a rastlinných druhov.Princ Charles počas stredajšej ceremónie vo Windsore vyznamenal okrem Attenborougha aj ďalšie britské osobnosti. Spevák rockovej kapely Snow Patrol Gary Lightbody si prevzal Rad britského impéria za prínos k hudbe a charitatívnu činnosť. Šéf britskej spravodajskej a špionážnej agentúry GCHQ Jeremy Fleming bol prijatý do Rádu svätého Michala a svätého Juraja za prínos k rozvoju zahraničných kontaktov a diplomatických služieb.Vyznamenania dostali aj herec Toby Jones, lekár Andrew Pollard a viacerí olympijskí a paralympijskí zlatí medailisti.