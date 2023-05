Dávidov prak a Železná kupola zneškodnili rakety vypálené na Jeruzalem

Jeruzalem/Gaza 12. mája (TASR) - Po asi 13-hodinovej prestávke sa v piatok obnovila cezhraničná paľba medzi Izraelom a palestínskymi radikálmi z pásma Gazy. Terčom raketových útokov z pásma Gazy sa stala aj oblasť Jeruzalema. K zodpovednosti za útoky sa prihlásila radikálna palestínska formácia Islamský džihád.



Informoval o tom denník The Times of Israel (TOI) s tým, že dve rakety stredného doletu vypálené smerom na Jeruzalem zneškodnili systémy izraelskej protivzdušnej obrany Dávidov prak a Železná kupola.



Skupina Islamský džihád deklarovala, že jej najnovšie raketové útoky sú reakciou na "atentáty a pokračovanie agresie voči palestínskemu ľudu".



V reakcii na raketové údery izraelská armáda podnikla ďalšie nálety na ciele v pásme Gazy, dodal TOI s tým, že podľa palestínskych médií sa terčom náletu nachádzal v blízkosti mesta Rafah na juhu pásma Gazy.



Informácie o prípadných obetiach, zranených alebo materiálnych škodách tohto izraelského náletu nateraz nie sú k dispozícii.



Ozbrojená eskalácia medzi Izraelom a Palestínčanmi si v pásme Gazy vyžiadala životy najmenej 31 Palestínčanov vrátane siedmich detí a štyroch žien, uvádza agentúra AP odvolávajúca sa na bilanciu OSN.



Podľa izraelskej armády a Palestínskeho centra pre ľudské práva boli najmenej tri z detí zabité zblúdenými palestínskymi raketami. Zranenia doteraz utrpelo viac ako 90 Palestínčanov, informovalo palestínske ministerstvo zdravotníctva.



Úmrtia civilistov vyvolali odsúdenie v arabskom svete i znepokojenie zo strany Spojených štátov a Európy.



Vo svojich posledných štyroch vojnách vedených proti hnutiu Hamas, ktoré vládne v pásme Gazy, Izrael opakovane čelil obvineniam z vojnových zločinov kvôli vysokému počtu civilných obetí a použitiu ťažkých zbraní v husto obývanej enkláve.



Izrael však tvrdí, že palestínske militantné skupiny využívajú civilistov ako ľudské štíty.



Hamas, de facto civilná vláda s armádou v sile približne 30.000 ľudí, sa teraz snaží udržať prímerie s Izraelom a v najnovšej vlne eskalácie sa drží bokom. Aj Izrael na znak svojej zdržanlivosti obmedzil svoje nálety len na ciele spájané s radikálnym hnutím Islamský džihád.



Pred vypuknutím štvrtkovej vlny ostreľovania sa podľa AP zdalo, že obe strany sú blízko k dohode o prímerí. Relatívny pokoj, ktorý v oblasti zavládol v piatok nadránom, zvýšil nádeje na pokrok v rokovaniach o zastavení paľby.



Egypt je odhodlaný sprostredkovať prímerie pred sporným zhromaždením izraelských nacionalistov, ktoré sa uskutoční na budúci štvrtok.



Ich pochod cez moslimskú štvrť jeruzalemského Starého mesta by podľa obáv Káhiry mohol vystupňovať napätie až do bodu, z ktorého už nebude návratu, uviedol pre denník The Times of Israel egyptský predstaviteľ oboznámený s nepriamymi rokovaniami medzi Izraelom a palestínskym Islamským džihádom.