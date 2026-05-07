Dávka jedu v pohári výživy HiPP nebola životu nebezpečná
Rakúske úrady prípad vyšetrujú ako úmyselné všeobecné ohrozenie a pokus o úmyselné ťažké ublíženie na zdraví.
Autor TASR
Eisenstadt 7. mája (TASR) - Konzumácia poháru detskej výživy HiPP s jedom na potkany, ktorú našli v rakúskom Burgenlande, by nebola životu nebezpečná, u detí by však mohla spôsobiť mierne krvácanie. Vyplýva to z toxikologického posudku, o ktorom vo štvrtok prokuratúra v Eisenstadte informovala agentúry APA a DPA, píše TASR.
Posudok sa vzťahuje len na pohár výživy zaistený v obci Schützen am Gebirge, nie na poháre nájdené na Slovensku a v Česku ani na ďalší, po ktorom v Rakúsku stále pátrajú, zdôraznila hovorkyňa prokuratúry.
Otrávený "Zeleninový pohár s mrkvou a zemiakmi" nájdený v Rakúsku vážil 190 gramov a obsahoval 15 mikrogramov jedu na potkany. Toto množstvo by mohlo viesť k zníženiu zrážanlivosti krvi a krvácaniam s miernym priebehom, uviedla hovorkyňa. Z posudku podľa nej nie je možné vyvodiť ohrozenie života. Analýzu vypracovali s predpokladom, že výživu skonzumuje osemmesačné dieťa.
Rakúske úrady prípad vyšetrujú ako úmyselné všeobecné ohrozenie a pokus o úmyselné ťažké ublíženie na zdraví. Nemecké úrady začali vyšetrovanie pre podozrenie z pokusu o vydieranie firmy HiPP.
Od utorka je vo vyšetrovacej väzbe 39-ročný Slovák žijúci v Rakúsku, ktorého ako podozrivého zadržali v Salzbursku. Bývalý zamestnanec nemeckého výrobcu detskej výživy HiPP všetky obvinenia popiera a uviedol, že s prípadom nemá nič spoločné. Jeho pracovný pomer bol podľa APA ukončený vzájomnou dohodou po tom, ako mu firma vyčítala pochybenia. Jeho výstupný pohovor sa údajne uskutočnil v deň, keď spoločnosť dostala vydieračský list.
Právny zástupca podozrivého pre médiá uviedol, že jed na potkany, ktorý sa našiel v mieste jeho bydliska, chcel použiť na svojej farme na Slovensku.
V apríli bolo zaistených celkovo päť kontaminovaných pohárov s detskou výživou - dva v ČR, dva na Slovensku a jeden v Rakúsku, a to ešte predtým, ako došlo k ich konzumácii. Druhý pohár, ktorý sa údajne predal v tej istej filiálke siete SPAR v Eisenstadte a mal byť rovnako kontaminovaný, sa doteraz nenašiel.
