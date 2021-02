Dávka vakcíny od Pfizeru poskytuje do 21 dní 90-percentnú ochranu

Londýn 4. februára (TASR) - Jedna dávka vakcíny proti novému koronavírusu od spoločností Pfizer a BioNTech poskytuje do troch týždňov od svojho podania približne 90-percentnú ochranu. Naznačujú to výsledky nerecenzovanej štúdie akademikov z Východoanglickej univerzity (UEA) v Norwichi, v rámci ktorej analyzovali údaje dostupné z masového očkovania v Izraeli. Informoval o tom vo štvrtok denník The Guardian.



Najnovšie dáta sú tak v rozpore s predchádzajúcou štúdiou z Izraela, ktorá naznačila, že jedna dávka nemusí poskytovať dostatočnú ochranu pred nákazou. Koordinátor izraelskej vlády pre pandémiu Nachman Aš minulý mesiac uviedol, že "jedna dávka sa zdá byť menej účinná, než sa pôvodne predpokladalo", a jej efektivita bola tiež nižšia, než Pfizer/BioNTech predpokladali. Podľa nich totiž ich vakcína po podaní prvej dávky vykazovala 52-percentnú účinnosť.







Výskumníci Paul Hunter a Julii Brainardová z Výchoodanglickej univerzity však tvrdia, že ich opätovný rozbor údajov ukazuje vysokú ochranu v období tesne pred podaním druhej dávky vakcíny po 21 dňoch. Upozorňujú však, že riziko infekcie sa počas prvých ôsmich dní po očkovaní zdvojnásobilo - pravdepodobne preto, že ľudia boli menej opatrní.



Pfizer a BioNTech v novembri oznámili, že ich vakcína má 95-percentnú účinnosť. Pre zabezpečenie optimálnej ochrany pred nákazou sa vyžaduje podanie dvoch dávok ich vakcíny s odstupom troch, prípadne štyroch týždňov.



Koncom januára Pfizer a BioNTech uviedli, že ich vakcína proti ochoreniu COVID-19 je účinná aj proti variantom koronavírusu, ktoré sa objavili v Británii a Juhoafrickej republike. Vo vyhlásení konštatovali, že "nie je pravdepodobné, aby malé rozdiely zistené testami porovnávajúcimi pôvodný koronavírus a najnovšie varianty viedli k výraznému zníženiu účinnosti očkovacej látky".