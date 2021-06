Dávky vakcíny J&J boli možno kontaminované v problematickej fabrike

Washington 12. júna (TASR) - Americký Úrad pre kontrolu potravín a liečiv (FDA) v piatok oznámil, že milióny dávok vakcín proti ochoreniu COVID-19 od spoločnosti Johnson & Johnson (J&J), ktoré boli vyrobené v problematickom závode v meste Baltimore, nesmú byť použité z dôvodu možnej kontaminácie. Informovala o tom v sobotu agentúra AFP.



FDA uviedol, že "niekoľko" šarží vakcíny vyrobených v prevádzke spoločnosti Emergent BioSolutions v Baltimore nie je vhodných na použitie. Každá z týchto šarží má niekoľko miliónov dávok. FDA ani J&J nezverejnili presný počet týchto dávok, denník The New York Times však dané množstvo odhadol na 60 miliónov, pričom sa odvolal na informované zdroje.



Továreň musela v apríli zastaviť výrobu po tom, ako sa zistilo, že šarže látky používanej na výrobu vakcíny boli krížovo kontaminované zložkami z vakcíny od spoločnosti AstraZeneca, čím sa údajne znehodnotilo 15 miliónov dávok.



FDA stále rozhoduje o tom, či povolí opätovné spustenie prevádzky v Baltimore. Zároveň podrobuje kontrole 60 miliónov dávok vakcíny od AstraZenecy, ktoré tam boli vyrobené a majú byť darované do zahraničia.



Podľa AFP boli všetky vakcíny od J&J, ktoré boli doteraz použité a distribuované v USA, vyrobené v Holandsku a nie v Baltimore.



Kanada v reakcii na rozhodnutie FDA v piatok oznámila, že nebude distribuovať 300.000 dávok vakcíny od J&J, ktoré pochádzajú z problematickej prevádzky.