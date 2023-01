Šéf NATO Stoltenberg žiada zvýšenie dodávok zbraní Ukrajine

Davos 18. januára (TASR) - Ukrajina potrebuje výrazne viac zbraní v kľúčovom okamihu ruskej invázie. Takáto podpora je jedinou cestou k mierovému riešeniu. Povedal to v stredu generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg. TASR správu prevzala z agentúry Reuters.



"Ak chceme mať zajtra vyrokované mierové riešenie, dnes musíme poskytnúť viac zbraní," povedal šéf NATO popri Svetovom ekonomickom fóre (WEF) vo švajčiarskom Davose.



USA zvolali na piatok 20. januára na základni Ramstein v Nemecku tretiu schôdzku zástupcov krajín, ktoré poskytujú Ukrajine vojenskú pomoc. Účastníci by sa podľa Reuters mali zameriavať na to, či Nemecko zmení svoj odmietavý postoj k dodaniu bojových tankov Leopard Ukrajine, alebo či aspoň schváli ich presun na Ukrajinu z ďalších krajín, ktoré sú medzi spojencami.



Stoltenberg v tejto záležitosti podľa Reuters zachováva obozretnosť a oznámil, že rozhovory pokračujú. Privítal však rozhodnutie Spojeného kráľovstva dodať na Ukrajinu 14 tankov typu Challenger 2.



Británia sa tým stala prvou západnou krajnou, ktorá Ukrajine posiela tanky, pripomína Reuters.