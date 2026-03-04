< sekcia Zahraničie
Počet väzňov v Rusku podľa úradov klesol na historické minimum
Verbovanie vo väzniciach v prvých mesiacoch vojny využívala najmä súkromná žoldnierska Wagnerova spoločnosť.
Autor TASR
Moskva 4. marca (TASR) - Počet väzňov v Rusku klesol na historické minimum, uviedol v stredu novovymenovaný prvý zástupca predsedu Najvyššieho súdu Vladimir Davydov. Podľa ruských nezávislých novín The Moscow Times pôsobiacich zo zahraničia to súvisí s náborom armády do bojov na Ukrajine vo väzniciach, píše TASR.
Davydov uviedol, že v súčasnosti je v ruských väzniciach 308.000 ľudí. Ide o pokles o približne 70 percent oproti údaju 1,06 milióna väzňov, ktorí boli podľa neho zadržiavaní v ruských väzniciach v roku 2001. Dodal, že vo väzbe v centrách predbežného zadržania je asi 89.000 ľudí, čo je tiež rekordne nízky počet.
Tento pokles Davydov pripísal „humanizácii“ postupov ruských orgánov činných v trestnom konaní po nástupe prezidenta Vladimira Putina do úradu. Nezaoberal sa pravdepodobne významnejším vplyvom rozsiahleho náboru odsúdených zločincov do armády po invázii Moskvy na Ukrajinu po februári 2022, keď úrady prestali zverejňovať podrobné väzenské štatistiky.
Verbovanie vo väzniciach v prvých mesiacoch vojny využívala najmä súkromná žoldnierska Wagnerova spoločnosť. Ak odsúdení vstúpia do armády, môže im byť tiež vymazaný záznam v registri trestov. Koľko väzňov podpísalo zmluvy pre boj na Ukrajine, ministerstvo obrany nezverejňuje.
Ukrajinské spravodajské služby odhadujú, že do novembra 2024 bolo v Rusku naverbovaných 140.000 až 180.000 odsúdených zločincov do vojny proti Kyjevu.
Po hlasovaní v Rade federácie, hornej komore parlamentu, bol Davydov v stredu vymenovaný za prvého zástupcu predsedu Najvyššieho súdu Ruskej federácie Igora Krasnova spolu so šiestimi ďalšími kandidátmi na vysoké posty na Najvyššom súde.
Davydov uviedol, že v súčasnosti je v ruských väzniciach 308.000 ľudí. Ide o pokles o približne 70 percent oproti údaju 1,06 milióna väzňov, ktorí boli podľa neho zadržiavaní v ruských väzniciach v roku 2001. Dodal, že vo väzbe v centrách predbežného zadržania je asi 89.000 ľudí, čo je tiež rekordne nízky počet.
Tento pokles Davydov pripísal „humanizácii“ postupov ruských orgánov činných v trestnom konaní po nástupe prezidenta Vladimira Putina do úradu. Nezaoberal sa pravdepodobne významnejším vplyvom rozsiahleho náboru odsúdených zločincov do armády po invázii Moskvy na Ukrajinu po februári 2022, keď úrady prestali zverejňovať podrobné väzenské štatistiky.
Verbovanie vo väzniciach v prvých mesiacoch vojny využívala najmä súkromná žoldnierska Wagnerova spoločnosť. Ak odsúdení vstúpia do armády, môže im byť tiež vymazaný záznam v registri trestov. Koľko väzňov podpísalo zmluvy pre boj na Ukrajine, ministerstvo obrany nezverejňuje.
Ukrajinské spravodajské služby odhadujú, že do novembra 2024 bolo v Rusku naverbovaných 140.000 až 180.000 odsúdených zločincov do vojny proti Kyjevu.
Po hlasovaní v Rade federácie, hornej komore parlamentu, bol Davydov v stredu vymenovaný za prvého zástupcu predsedu Najvyššieho súdu Ruskej federácie Igora Krasnova spolu so šiestimi ďalšími kandidátmi na vysoké posty na Najvyššom súde.