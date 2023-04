Dážď a sneh v Česku komplikujú dopravu, hrozia povodne

Praha 14. apríla (TASR) - Hustý dážď a sneženie komplikujú dopravu v niektorých oblastiach Česka. Od piatka rána výdatne prší na južnej Morave, kde polícia eviduje množstvo dopravných nehôd. Pred silným dažďom a povodňami varuje aj Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Polícia vyzýva vodičov na opatrnosť, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"Na južnej Morave husto prší, evidujeme väčšie množstvo nehôd. Prispôsobte rýchlosť jazdy, dodržiavajte rozostupy, rozsvieťte pri zníženej viditeľnosti správne svetlá," vyzvala vodičov polícia. Podľa servera iDNES.cz sa v Juhomoravskom kraji stalo takmer 40 dopravných nehôd, zaobišli sa bez zranení.



Najviac zrážok dosiaľ podľa meteorológov spadlo práve na juhu Moravy. Ich intenzita by sa mala stupňovať až do noci z piatka na sobotu. Okrem tejto časti krajiny očakáva ČHMÚ najvyššie zrážkové úhrny najmä na Vysočine. "Počas dnešného popoludnia a v noci na sobotu očakávame výdatnejšie zrážky, ktoré budú dvíhať hladiny tokov najmä v oblasti Českomoravskej vrchoviny," uviedol ČHMÚ.



Na Šumave v priebehu noci a dopoludnia husto snežilo, podľa meteorológov už na niektorých miestach napadlo 15 centimetrov ťažkého snehu a očakávajú ďalšie tuhé zrážky.



Záplavy hrozia najmä v povodí riek Dyje, Labe a Sázava, pričom niekde môže byť dosiahnutý aj druhý stupeň povodňovej aktivity. Výstrahy pred povodňami platia do nedeľného dopoludnia pre celú Vysočinu, Juhočeský a Plzenský kraj, pre väčšinu Stredočeského a Pardubického kraja a tiež časť Juhomoravského a Královohradeckého kraja.