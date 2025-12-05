< sekcia Zahraničie
Dážď komplikuje práce po smrtiacich povodniach na Srí Lanke
Autor TASR
Kolombo 5. decembra (TASR) - Srí Lanku v piatok opäť zasiahli silné dažde, ktoré sťažili rozsiahle upratovacie práce po minulotýždňových záplavách a zosuvoch pôdy. Počet obetí extrémneho počasia stúpol podľa tamojších úradov už na takmer 500, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.
Úrady uviedli, že v južnej časti Srí Lanky spadlo v priebehu štvrtka až 132 milimetrov zrážok. Napriek intenzívnym dažďom však začali minulotýždňové záplavy postupne ustupovať.
Srílanské centrum pre krízové riadenie (DMC) medzičasom potvrdilo, že cyklón Ditwah si vyžiadal už 486 obetí a ďalších 341 ľudí zostáva nezvestných.
Prezident Anura Kumara Dissanayake vyhlásil, že ide o najzávažnejšiu prírodnú katastrofu v dejinách Srí Lanky.
Úrady vyzvali evakuovaných obyvateľov horských oblastí v centrálnej časti ostrova, ktoré sú náchylné na zosuvy pôdy, aby sa zatiaľ nevracali domov, keďže svahy zostávajú nestabilné.
Takmer tri štvrtiny dodávok elektrickej energie sa podarilo obnoviť, no niektoré časti najviac postihnutej centrálnej provincie sú stále odrezané od zvyšku sveta.
Generálny komisár pre základné služby, ktorý vedie záchranné práce, v stredu povedal, že na obnovu obytných budov, priemyselných podnikov a ciest bude potrebných v prepočte približne šesť miliárd eur. Podľa údajov z piatkového rána zničili záplavy a zosuvy pôdy viac ako 50.000 domov, píše AFP.
Prezident Dissanayake v sobotu vyhlásil stav núdze a dodal, že zahraničná pomoc na financovanie obnovy bude nevyhnutná, keďže krajina sa stále zotavuje z najhoršej ekonomickej krízy za posledné tri roky.
