Sobota 28. marec 2026Meniny má Soňa
Dážď, sneh a povodne spôsobili výpadky prúdu v Bosne a Hercegovine

Ilustračné foto. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Autor TASR
Sarajevo 28. marca (TASR) - Z viacerých oblastí v Bosne a Hercegovine v sobotu hlásili výpadky dodávok elektrickej energie v dôsledku pretrvávajúcich výkyvov počasia a povodní. TASR o tom píše podľa agentúry HINA.

Najhoršia situácia je na severozápade krajiny, najmä v Unsko-sanskom kantóne, kde je bez elektrického prúdu a mobilného signálu viacero miest a oblastí. Bez elektriny sa ocitli aj odberatelia v hlavnom meste Sarajevo a okolí Konjicu. Hasiči tam tiež odstraňujú následky búrok v podobe vyvrátených stromov, ktoré blokujú cesty.

Agentúra pre povodie rieky Sáva vydala varovanie pred stúpajúcou hladinou v dôsledku dažďov a topenia snehu.

Výkyvy počasia komplikujú aj dopravu po celej krajine, najmä na horských priechodoch, kde platia obmedzenia pre nákladné vozidlá.
