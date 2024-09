Dážď, sneženie a víchor komplikujú dopravu v Rakúsku

Viedeň 13. septembra (TASR) - Pretrvávajúce zrážky v Rakúsku komplikujú dopravnú situáciu v krajine - silné sneženie a zosuv pôdy prerušili napríklad vlakové spojenie na dvoch tratiach v spolkovej krajine Salzbursko, informovali v piatok rakúske železnice (ÖBB), píše TASR na základe správ agentúr APA. Komplikácie v dôsledku dažďa, sneženia a popadaných stromov sa týkajú aj cestnej dopravy, upozorňuje automobilová organizácia ÖAMTC.



Povinnosť používať snehové reťaze bola vyhlásená v Korutánsku, Salzbursku, Štajersku a Dolnom Rakúsku.



Práve v Dolnom Rakúsku došlo k zvýšeniu prognózovaných objemov zrážok. "Situácia sa zhoršila, medzičasom rátame až s 300 litrami zrážok na štvorcový meter a nárazmi vetra s rýchlosťou orkánu," informoval námestník predsedu krajinskej vlády Stephan Pernkopf po piatkovej operatívnej schôdzke.



V Dolnom Rakúsku momentálne prebiehajú prípravné práce. "Pozdĺž Dunaja rátame s desať- až pätnásťročnou vodou, na prítokoch... až so storočnou. Vzhľadom na celkovú poveternostnú situáciu máme pre celú spolkovú krajinu plošne vyhlásenú kritickú situáciu," dodal Pernkopf.



V Dolnom Rakúsku budujú protipovodňové zábrany a plnia vrecia s pieskom. V spolkovej krajine sa spoliehajú aj na ochranný systém z roku 2002. Pripravených je 1700 hasičských vozidiel a približne 100.000 hasičov.



So zdržaním niekoľkých letov spôsobeným nepriaznivou poveternostnou situáciu vo Viedni a v ďalších európskych mestách museli rátať pasažieri na viedenskom letisku Schwechat.



Na dôsledky očakávaných víkendových intenzívnych zrážok sa pripravuje aj Horné Rakúsko, ktoré maximum zrážok očakáva v južnej časti spolkovej krajiny a ráta najmä s lokálnymi záplavami.



Pozitívne by sa mal prejaviť prudký pokles teplôt, keďže sa očakáva, že zrážky nad 800 metrov nad morom by mali spadnúť vo forme snehu, ktorý by sa zatiaľ nemal topiť.