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Dážď spôsobil pád budov v Bombaji, hlásia 6 obetí vrátane detí
V Bombaji sa zrútili dva až tri viacpodlažné domy v chudobnej štvrti.
Autor TASR
Bombaj 6. júla (TASR) - Najmenej šesť ľudí vrátane piatich detí zahynulo v nedeľu po zrútení niekoľkých budov na východných predmestiach indického mesta Bombaj. Počet obetí silných dažďov sa tak opäť zvýšil, pričom počasie narušilo aj v dopravu a viedlo tiež k zatvorenie škôl. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
V Bombaji sa zrútili dva až tri viacpodlažné domy v chudobnej štvrti. Pod rozvalinami zahynulo päť malých detí a jedna žena, uviedli tamojšie úrady. Dažde okrem toho spôsobili zosuvy pôdy na rýchlostnej ceste spájajúcej Bombaj s Púnou, čo viedlo k narušeniu dopravy medzi týmito dvomi mestami.
Okrem cestnej dopravy boli narušené aj letecké spoje a zrušené diaľkové vlakové spoje vrátane tých, ktoré premávajú medzi Bombajom a Púnou. Na záberoch miestnych médií vidno obyvateľov brodiacich sa zaplavenými ulicami, zatiaľ čo školy a vysoké školy boli v pondelok zatvorené.
V dôsledku silných dažďov popadali aj stromy, ktoré od konca júna usmrtili troch ľudí, uvádzajú miestne médiá.
V Bombaji sa zrútili dva až tri viacpodlažné domy v chudobnej štvrti. Pod rozvalinami zahynulo päť malých detí a jedna žena, uviedli tamojšie úrady. Dažde okrem toho spôsobili zosuvy pôdy na rýchlostnej ceste spájajúcej Bombaj s Púnou, čo viedlo k narušeniu dopravy medzi týmito dvomi mestami.
Okrem cestnej dopravy boli narušené aj letecké spoje a zrušené diaľkové vlakové spoje vrátane tých, ktoré premávajú medzi Bombajom a Púnou. Na záberoch miestnych médií vidno obyvateľov brodiacich sa zaplavenými ulicami, zatiaľ čo školy a vysoké školy boli v pondelok zatvorené.
V dôsledku silných dažďov popadali aj stromy, ktoré od konca júna usmrtili troch ľudí, uvádzajú miestne médiá.