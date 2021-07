Dážď veľmi pomáha hasičom v boji proti lesnému požiaru v Katalánsku

Barcelona 26. júla (TASR) - Príjemný mierny dážď priniesol v pondelok úľavu španielskym hasičom a armáde, snažiacim sa uhasiť plamene veľkého lesného požiaru, ktorý spálil v severovýchodnom regióne Katalánsko už vyše 1600 hektárov územia. Informovala o tom tlačová agentúra AP.



Regionálne úrady oznámili, že plamene rozdúchavané vysokými teplotami a silným vetrom spálili do pondelka takmer 1300 hektárov zalesneného územia – väčšinu v chránenej prírodnej oblasti – a vyše 300 hektárov poľnohospodárskej pôdy. Požiar sa rozhorel v sobotu večer.



Postihnutá oblasť, medzi obcami Santa Coloma de Queralt a Sant Martí de Tous, sa nachádza okolo 100 kilometrov západne od metropoly Barcelona.



Šéf katalánskeho rezortu vnútra Joan Ignasi Elena povedal, že pracovníci pohotovostných služieb dúfajú, že plamene dostanú pod kontrolu do pondelkovej polnoci.



Dodal, že 90 percent požiaru sa už nešíri, keďže ho obkolesilo vyše 300 hasičov a príslušníkov španielskeho vojenského pohotovostného útvaru. Lietadlá a vrtuľníky zhadzujú na horiace kopce vodu.



Dážď, ktorý začal v oblasti padať, takisto podľa očakávania pomôže.



Obyvateľom v dvoch obciach neďaleko horiaceho pekla v nedeľu nariadili, aby zostali vo vnútri budov, ale v pondelok v skorých ranných hodinách im už povolili vyjsť von. Úrady vyšetrujú príčinu tohto veľkého lesného požiaru.



Lesné požiare sú v Španielsku známou hrozbou každé leto, tak ako vo väčšine južnej Európy. Cez víkend bojovali hasiči najmenej so šiestimi lesnými požiarmi vrátane jedného vo východošpanielskej provincii Albacete. Ten spálil až vyše 2500 hektárov územia, kým ho dostali pod kontrolu.