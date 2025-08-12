< sekcia Zahraničie
Dažde a povodne na Kapverdoch si vyžiadali najmenej osem mŕtvych
Podľa meteorologického ústavu Kapverdských ostrovov spadne na tomto ostrove zvyčajne 116 milimetrov zrážok ročne.
Autor TASR
Praia 12. augusta (TASR) - Najmenej osem ľudí zahynulo v dôsledku povodní na ostrove So Vicente na Kapverdoch, informoval v utorok predstaviteľ regionálnej civilnej ochrany. Ostrov v pondelok zasiahli prívalové dažde, ktoré tiež zaplavili kľúčové cesty, zmietli vozidlá aj ľudí. TASR o tom píše podľa správy agentúry Reuters.
Poslanec mestského zastupiteľstva José Carlos da Luz pre štátnu televíziu uviedol, že sedem ľudí zahynulo v dôsledku záplav a jeden človek bol usmrtený elektrickým prúdom. Traja ďalší sú podľa neho stále nezvestní.
Medzinárodná federácia spoločností Červeného kríža a Červeného polmesiaca (IFRC) v pondelňajšej správe uviedla, že počet obetí extrémneho počasia na ostrove So Vicente je deväť a ďalších 1500 ľudí bolo vysídlených.
Podľa meteorologického ústavu Kapverdských ostrovov spadne na tomto ostrove zvyčajne 116 milimetrov zrážok ročne. V pondelok tam však len v priebehu piatich hodín spadlo až 193 mm zrážok, uviedla vedúca pracovníčka ústavu Ester Britová.
„Je to výnimočná situácia, pretože zaznamenané hodnoty presahujú náš 30-ročný klimatický priemer,” povedala pre agentúru Reuters a dodala, že za dve hodiny spadlo viac zrážok, ako je zvyčajný ročný úhrn na ostrove.
Tamojší minister vnútra Paulo Rocha potvrdil, že záchranné práce pokračujú a úrady mobilizujú zdroje, ktoré umožnia ostrovu rýchlo sa vrátiť k normálnemu životu.
