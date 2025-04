Dcéra francúzskeho premiéra bola obeťou násilia v cirkevnej škole

Paríž 23. apríla (TASR) - Dcéra francúzskeho premiéra Francoisa Bayroua tvrdí, že ako 14-ročná sa stala obeťou fyzického násilia. Údajne k nemu došlo v letnom tábore organizovanom kongregáciou, ktorá je spájaná s katolíckou školou Notre-Dame de Bétharram. Bayrouova dcéra Hélene Perlantová (53) uviedla, že s otcom o tomto útoku nikdy nehovorila. Informovala o tom v stredu agentúra AFP, píše TASR.



V rozhovore pre magazín Paris Match Perlantová popísala násilnú scénu, ktorú zažila počas letného tábora. Jej hlavným aktérom bol duchovný, ktorý ju večer pri vybaľovaní spacích vakov „schytil za vlasy, ťahal ma po zemi niekoľko metrov a búšil a kopal jej do celého tela, najmä do brucha. Vážil asi 120 kíl“.



Perlantová dodala, že sa od strachu pomočila a noc strávila pomočená a schúlená v spacom vaku. Nasledujúci deň sa podľa vlastných slov zúčastnila na výlete so zvyškom skupiny, síce „celá pomliaždená“, ale odhodlaná ukázať kňazovi - ktorý jej vyčítal, že je „drzá ako otec“ -, že sa ho nebojí.



Voči internátnej škole Notre-Dame de Bétharram boli vznesené viaceré obvinenia zo sexuálneho a fyzického zneužívania. O niektorých obvineniach vedel Bayrou už v 90. rokoch ako minister školstva i ako miestny zastupiteľ. Bayrou to popiera, hoci cirkevnú školu navštevovalo niekoľko jeho detí a jeho manželka tam vyučovala náboženstvo.



O svojom doterajšom mlčaní Perlantová uviedla, že zrejme nevedomky chcela svojho otca ochrániť pred politickými ranami, ktoré dostával od kolegov na komunálnej úrovni.



Podľa jej slov bol „Bétharram organizovaný ako sekta alebo totalitný režim, ktorý vyvíjal psychologický nátlak na žiakov a učiteľov, aby mlčali“. Mnohých študentov ich blízki po prezradení, čo sa stalo, obviňovali z klamstva, alebo sa ich rodičia začali trápiť.



Bayroua má parlamentná vyšetrovacia komisia v kauze Bétharram vypočuť 14. mája. Podľa nemenovaného zdroja bol šokovaný medializovanou výpoveďou svojej dcéry. Hovorkyňa francúzskej vlády Sophie Primasová v stredu vyjadrila solidaritu Bayrouovej dcére a všetkým obetiam Bétharramu. Dodala, že „systém, ktorý bol odhalený v Bétharrame, je dosť desivý.“



Bayrou popiera, že by v minulosti vedel o fyzických a sexuálnych útokoch, o ktorých doteraz informovalo asi 200 bývalých študentov školy Bétharram - napriek tomu, že dostupné dokumenty tvrdia opak. Zastáva tiež funkciu primátora juhofrancúzskeho mesta Pau a bol predsedom zastupiteľstva regiónu Pyrénées-Atlantiques.



Agentúra AFP doplnila, že od februára minulého roka bolo podaných celkovo 200 právnych sťažností obviňujúcich kňazov a zamestnancov v Bétharrame z fyzického alebo sexuálneho zneužívania. K týmto činom údajne došlo v rokoch 1957 až 2004. Deväťdesiat z nich sa týka sexuálneho násilia, vrátane jedného, v ktorom sa uvádza skupinové znásilnenie dvoma kňazmi.



K vzneseniu obvinenia zatiaľ viedli iba dve sťažnosti: voči bývalému vychovávateľovi a bývalému riaditeľovi.



Perlantovej spomienky sú zahrnuté do knihy, ktorú 24. apríla vydáva Alain Esquerre, hovorca skupiny obetí Bétharramu.