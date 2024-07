Dcéra Kim Čong-una sa pripravuje na prevzatie moci v KĽDR

Soul 30. júla (TASR) - Dcéra severokórejského lídra Kim Čong-una sa pripravuje na to, že sa stane nástupkyňou svojho otca. Výber nástupcu či nástupkyne však nie je konečný a vodca KĽDR si môže vybrať niektoré ďalšie zo svojich detí, uviedla juhokórejská spravodajská služba. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Jonhap.



Podľa správy Spravodajskej služby Južnej Kórey (NIS) pre parlamentný výbor je dcéra severokórejského vodcu Kim Džu-ä silnou kandidátkou na nástupkyňu Kima. Vplýva to z frekvencie jej verejných vystúpení, aby sa zistilo, ako ju vníma spoločnosť, či podľa toho, ako často sprevádza otca na vojenské a ekonomické podujatia. Naznačuje to aj jej oslovovanie slovom "hyangdo".



V KĽDR sa používa vo význame "svetlo na ceste vpred v revolučnom boji" pre vodcov krajiny a ich následníkov, vysvetlil poslanec vládnej strany Južnej Kórey Sila ľudu (PPP). NIS napriek tomu nevylúčila, že si Kim napokon zvolí niektoré ďalšie z detí vzhľadom na to, že v KĽDR sa zatiaľ oficiálne neukončil výber nástupcu.



Severokórejský vodca má podľa všetkého zdravotné problémy. Pre nadváhu, nezdravý životný štýl a stres má s vysokou pravdepodobnosťou kardiovaskulárne ochorenia, uvádza NIS a zároveň dodáva, že Kim vykazuje aj známky vysokého krvného tlaku a cukrovky už od svojich 30 rokov.