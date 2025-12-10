< sekcia Zahraničie
Dcéra laureátky Machadovej prevzala Nobelovu cenu za mier v jej mene
Krátko pred ceremóniou sa v telefonáte s predsedom Nórskeho Nobelovho výboru Machadová ospravedlnila a vysvetlila, že do Osla prísť nestihne.
Autor TASR
Oslo 10. decembra (TASR) - Ana Corina Sosa Machadová v stredu na slávnostnej ceremónii v nórskom Osle prevzala v mene svojej matky Maríe Coriny Machadovej Nobelovu cenu za mier. Venezuelská opozičná líderka nestihla do nórskej metropoly doraziť včas. TASR o tom píše podľa agentúry AFP.
Machadovej dcéra na podujatí prečítala príhovor, ktorý napísala jej matka. Tá v ňom odsúdila štátny terorizmus, ktorého sa dopúšťa venezuelská vláda. Za vlády prezidenta Nicolása Madura bolo podľa nej „unesených, mučených alebo zmizlo“ 2500 Venezuelčanov.
„Ide o zločiny proti ľudskosti, ktoré zdokumentovala OSN. Štátny terorizmus nasadený na pochovanie vôle ľudí,“ uviedla v prejave.
Krátko pred ceremóniou sa v telefonáte s predsedom Nórskeho Nobelovho výboru Machadová ospravedlnila a vysvetlila, že do Osla prísť nestihne. Zároveň zdôraznila, že je na ceste a že „mnoho ľudí riskovalo svoje životy, aby tam mohla prísť“. Nobelov inštitút uviedol, že Machadová je „v bezpečí“ a očakáva sa, že do Osla dorazí najneskôr vo štvrtok.
Jej účasť na slávnostnom odovzdaní ceny bola od začiatku neistá. Machadová sa na verejnosti objavila naposledy 9. januára, keď ju krátko zadržali po tom, čo sa pridala k podporovateľom na proteste v Caracase. Odvtedy sa skrývala na neznámom mieste vo Venezuele. Politička sa obáva, že ak ju úrady nájdu, môžu ju zabiť. Tamojšia prokuratúra nedávno pohrozila, že 58-ročnú Machadovú bude považovať za osobu na úteku, ak opustí krajinu.
Predseda Nórskeho Nobelovho výboru Jorgen Watne Frydnes vo svojom prejave pred odovzdaním ocenenia vyzval Madura na odstúpenie. „Pán Maduro, prijmite výsledky volieb a odstúpte. Položte základy pre pokojný prechod k demokracii. Pretože taká je vôľa venezuelského ľudu,“ vyhlásil.
