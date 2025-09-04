< sekcia Zahraničie
Dcéra nacistu vydala obraz ukradnutý počas druhej svetovej vojny
Maľba podľa databázy strateného vojnového umenia patrí medzi stovky predmetov ulúpených obchodníkovi s umením Jacquovi Goudstikkerovi, ktorý počas vojny pomáhal ďalším Židom utiecť do bezpečia.
Autor TASR
Buenos Aires 4. septembra - Argentínska polícia v stredu oznámila, že získala obraz ukradnutý počas druhej svetovej vojny holandskému židovskému zberateľovi umenia. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.
Na prípade pracoval umelecký expert Ariel Bassano, podľa ktorého obraz je „v dobrom stave vzhľadom na svoj vek, keďže pochádza z roku 1710“. Ocenil ho na „približne 50.000 dolárov“, uviedli miestne noviny La Capital Mar del Plata.
Minulý týždeň holandské noviny AD rozpoznali obraz na fotografiách interiéru domu na predaj v prímorskom letovisku Mar del Plata. Visel nad zelenou pohovkou v obývačke Patricie Kadgienovej, dcéry dôstojníka SS Friedricha Kadgiena, ktorý po vojne utiekol do Argentíny. Podľa prokuratúry obraz „Portrét dámy“ teraz vrátil jej právnik.
Obraz zmizol hneď po tom, ako ho identifikovali novinári z AD. Keď argentínska polícia vykonala v dome raziu, nenašla po umeleckom diele žiadnu stopu. Kadgienová a jej manžel sa preto v utorok ocitli v domácom väzení.
Maľba podľa databázy strateného vojnového umenia patrí medzi stovky predmetov ulúpených obchodníkovi s umením Jacquovi Goudstikkerovi, ktorý počas vojny pomáhal ďalším Židom utiecť do bezpečia. On sám zomrel na mori pri nehode počas úteku z Holandska, je pochovaný v Anglicku.
Investigatíva novín AD odhalila dokumenty z vojnového obdobia, podľa ktorých si portrét grófky Colleoni od neskorobarokového portrétistu Giuseppeho Ghislandiho kúpil dôstojník SS Friedrich Kadgien, finančný poradca Hermana Göringa. V roku 1945 utiekol do Švajčiarska, neskôr sa presťahoval do Brazílie a Argentíny, kde úspešne podnikal.
