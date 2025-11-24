< sekcia Zahraničie
Dcéru exprezidenta Juhoafrickej republiky obvinili z náboru pre Rusko
Autor TASR
Johannesburg 24. novembra (TASR) - Juhoafrická polícia začala vyšetrovať dcéru exprezidenta Jacoba Zumy pre údajné zapojenie do náboru mužov, ktorí po boku ruských vojakov bojovali na Ukrajine. Polícia o tom informovala v nedeľu, píše TASR podľa správ agentúr AFP a Reuters.
Podľa jej čestného vyhlásenia boli Zumaová-Sambudlaová a ďalšie dve osoby zapojené do náboru 17 Juhoafričanov vo veku 20 až 39 rokov. „Muži boli pod falošnou zámienkou nalákaní do Ruska a bez ich vedomia alebo súhlasu odovzdaní ruskej žoldnierskej skupine, aby bojovali vo vojne na Ukrajine“, uviedla vo vyhlásení.
Kancelária prezidenta tento mesiac informovala, že 17 mužov požiadalo o repatriáciu z ukrajinského regiónu Donbas. Údajne boli „uväznení“ po tom, ako ich tam nalákali „pod zámienkou lukratívnych pracovných zmlúv“.
Polícia dodala, že prípad bude vyšetrovať špecializovaná policajná jednotka Hawks. Právnik Zumaovej-Sambudlaovej na žiadosť o komentár bezprostredne nereagoval.
Dcéra exprezidenta Zumu je poslankyňou strany svojho otca uMkhonto weSizwe (MK) a podľa Reuters už čelí samostatným obvineniam z verejného násilia v súvislosti so smrtiacimi nepokojmi v roku 2021. Zuma bol prezidentom v rokoch 2009 až 2018 a toto obdobie sa pre mnohých obyvateľov JAR stalo synonymom korupcie.
