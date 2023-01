Dcéru iránskeho exprezidenta odsúdili na päť rokov väzenia

Teherán 9. januára (TASR) — Iránska aktivistka Fáize Hášemíová, dcéra bývalého prezidenta Akbara Hášemího Rafsandžáního, bola za šírenie "propagandy" a aktivity proti bezpečnosti štátu odsúdená na päť rokov väzenia. Pre agentúru AFP to v pondelok uviedla jej právnička Neda Šamsová.



Hášemíovú zatkli 27. septembra v hlavnom meste Teherán za to, že vyzývala obyvateľov na účasť na celoštátnych protestoch vyvolaných smrťou 22-ročnej Kurdky Mahsy Amíníovej. Tieto protesty sú v súčasnosti v Iráne označované za trestný čin.



Amíníová zomrela vo väznici mravnostnej polície. Previezli ju tam po zatknutí 13. septembra za údajné porušenie prísnych pravidiel týkajúcich sa zahaľovania vlasov a obliekania žien.



Šesťdesiatročná Hášemíová, ktorá je bývalou zákonodarkyňou a známou aktivistkou za práva žien, bola obvinená zo "spolčenia proti bezpečnosti štátu, propagandy proti islamskej republike a narušenia verejného poriadku účasťou na nezákonných zhromaždeniach", uviedla jej právnička.



Dodala, že rozhodnutie súdu, ktoré jej oznámili minulú stredu, ešte nie je konečné, pretože jej mandantka sa odvolá v lehote stanovenej zákonom.



Dcéra exprezidenta patrí už roky medzi kritikov islamského režimu v Iráne, je aj na takzvanej čiernej listine a v minulosti ju už viackrát zatkli i súdili.



Hášemíová ako aktivistka za práva žien bola proti povinnému noseniu moslimskej pokrývky hlavy, aj keď ona sama ju nosí. Bola aj vydavateľkou denníka San (Žena), ktorý v roku 1999 úrady zrušili pre feministické názory.



Hášemíovej zosnulý otec, ktorý bol prezidentom Iránu v rokoch 1989 — 1997 a zomrel v roku 2017, bol považovaný za umierneného politika snažiaceho sa o zlepšenie vzťahov so Západom.



Iránske úrady tvrdia, že pri provládnych protestoch boli zabité stovky ľudí vrátane príslušníkov bezpečnostných síl. Tisíce osôb boli zatknuté. V súvislosti s protestmi boli v Iráne na základe verdiktu súdu popravení už štyria ľudia. Na trest smrti bolo odsúdených ďalších 13 osôb. Šiestim z nich bolo povolené obnovenie procesu.