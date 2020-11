De Croo: Belgicko ponechá opatrenia až do príchodu vakcíny

Brusel 4. novembra (TASR) - Prísne protikoronavírusové opatrenia zostanú v Belgicku platné dovtedy, kým nebude k dispozícii účinná vakcína proti ochoreniu COVID-19. Uviedol to v stredu belgický premiér Alexander De Croo.



"Budeme musieť konať prísnejšie opatrenia ako v lete, až kým nebude k dispozícii očkovacia látka", uviedol De Croo podľa denníka The Brussels Times počas stredajšej návštevy nemocnice v meste Aalst, kam spolu zavítal spolu s kráľom Filipom a kráľovnou Mathildou.



Premiér opatrenia nešpecifikoval, uviedol iba, že sa poučil z toho, čo sa stalo, keď sa obmedzenia po útlme prvej vlny pandémie "pomerne rýchlo uvoľnili". Pripustil, že prísne opatrenia budú musieť zostať v platnosti "ešte mesiace".



Belgicko podporuje iniciatívu Európskej komisie, ktorá už podpísala zmluvy o predkupnom práve na vakcíny so šiestimi veľkými farmaceutickými firmami. Potvrdil to aj hovorca krízového centra pre COVID-19, virológ Yves Van Laethem, ktorý spresnil, že každá zo šiestich spoločností vyvíja vakcínu odlišným technologickým postupom.



"Najpokročilejšou vakcínou je vakcína od spoločnosti AstraZeneca, vyvíjaná v spolupráci s Oxfordskou univerzitou," uviedol Van Laethem. Jej silnou stránkou je, že prinúti imunitný systém človeka produkovať protilátky a posilní odolnosť buniek voči základnému proteínu vírusu SARS-CoV-2.





Spravodajca TASR Jaromír Novak