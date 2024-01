De Croo v EP predstavil priority belgického predsedníctva EÚ

Brusel/Štrasburg 16. januára (TASR) - Belgický premiér Alexander De Croo v utorok na pôde Európskeho parlamentu (EP) predstavil priority belgického predsedníctva v Rade EÚ a priority rozvoja Európy v najbližšej budúcnosti. Informuje o tom spravodajca TASR.



De Croo vyjadril presvedčenie, že ak pre USA a ďalších spojencov je podpora Ukrajiny len strategickou otázkou, pre Európanov ide o otázku existenčnú, lebo ruská vojna priamo ovplyvňuje bezpečnosť a prosperitu Európy.



Podľa jeho slov má EÚ povinnosť podporovať demokratickú a slobodnú Ukrajinu, ale aj povinnosť pomáhať budovať cestu k trvalému mieru medzi Izraelom a Palestínčanmi. Podporil tiež rozširovanie EÚ o Ukrajinu, Moldavsko a krajiny západného Balkánu.



Upozornil i na problémy, ktoré sa množia v oblasti rešpektovania ľudských práv: pod tlakom sú práva žien a obmedzované sú práva menšín a komunity LGBTQ a vidieť i návrat fašistických symbolov či nárast antisemitského násilia.



"Boj proti našim démonom nikdy nekončí. Zostáva to našou najdôležitejšou úlohou," uviedol De Croo v pléne EP.



Najviac však hovoril o potrebe udržať európske hospodárstvo silné a živé, aby sa Európa nestala len akýmsi "ekonomickým múzeom". Upozornil, že EÚ je silná v inováciách, ale slabá pri ich uplatňovaní a rozširovaní.



"Musíme prejsť od 'vynájdené v Európe', cez 'vyvinuté v Európe' až po 'vyrobené v Európe'. Aby sme to dosiahli, potrebujeme viac než len kapitálové injekcie do niekoľkých európskych miest. Potrebujeme, aby sa každý kút nášho kontinentu zmenil na jeden veľký kapitálový trh, prístupný všetkým mladým podnikateľom od Štokholmu po Neapol, od Dublinu po Sofiu," opísal situáciu.



Naznačil, že EÚ si musí udržať silné priemyselné investície a zachovať výrobu v Európe.



Únia by sa podľa belgického premiéra mala zamerať aj na znižovanie emisií skleníkových plynov, podporovať spoločnosti, ktoré vyvíjajú a používajú čisté technológie a sprístupniť zelené investície pre všetkých, nielen pre pár vyvolených.