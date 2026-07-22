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De Croo: Znižovanie zahraničnej pomoci EÚ by bolo najväčšou chybou
Jeho vyjadrenia prichádzajú v čase, keď viaceré západné krajiny obmedzujú rozpočty na rozvojovú pomoc a presúvajú zdroje na obranu a bezpečnosť.
Autor TASR
Brusel 22. júla (TASR) - Ďalšie znižovanie prostriedkov Európskej únie určených na programy zahraničnej pomoci by mohlo podkopať jej vlastné strategické priority, vyhlásil šéf Rozvojového programu OSN (UNDP) Alexander De Croo. V rozhovore pre portál Euractiv.com vyzval Úniu, aby zostala aktívne zapojená do riešenia globálnych problémov, informuje TASR.
„Najväčšou chybou, akú môžu Európania urobiť, je povedať si: ‚Obrátime sa chrbtom k zvyšku sveta,‘“ poznamenal De Croo. Podľa bývalého belgického premiéra by mala EÚ namiesto reakcií až po vypuknutí kríz investovať do preventívnych rozvojových programov, ktoré pomáhajú znižovať riziko ozbrojených konfliktov, nútenej migrácie či dôsledkov klimatických zmien. V opačnom prípade bude podľa neho čeliť vysokým nákladom pri riešení jednej krízy za druhou.
Jeho vyjadrenia prichádzajú v čase, keď viaceré západné krajiny obmedzujú rozpočty na rozvojovú pomoc a presúvajú zdroje na obranu a bezpečnosť.
Podľa Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) klesla oficiálna rozvojová pomoc bohatých krajín v roku 2025 o rekordných 23,1 percenta na 174,3 miliardy dolárov. Približne tri štvrtiny tohto poklesu súviseli so škrtmi Spojených štátov, no rozpočty na zahraničnú pomoc znížili aj Nemecko, Francúzsko či samotné inštitúcie EÚ.
„Nespochybňujeme skutočnosť, že na obranu ide viac peňazí. Ak to však nedoplníte inými druhmi výdavkov, napríklad na rozvoj, nebude to príliš efektívne,“ uviedol De Croo.
Veľká časť stability vo svete podľa neho závisí od vytvárania ekonomických príležitostí, podpory hospodárskeho rastu, vzniku pracovných miest a budovania inkluzívnych spoločností. Takéto podmienky môžu podľa De Crooa zmierňovať migračný tlak a znižovať riziko vzniku konfliktov.
De Croo zároveň uviedol, že obmedzenie financovania Agentúry USA pre medzinárodný rozvoj (USAID) administratívou prezidenta Donalda Trumpa vytvorilo priestor, aby sa Európska únia stala hlavným globálnym poskytovateľom zahraničnej pomoci. Podľa neho by tak mohla presadzovať svoje hospodárske záujmy aj hodnoty.
„Najväčšou chybou, akú môžu Európania urobiť, je povedať si: ‚Obrátime sa chrbtom k zvyšku sveta,‘“ poznamenal De Croo. Podľa bývalého belgického premiéra by mala EÚ namiesto reakcií až po vypuknutí kríz investovať do preventívnych rozvojových programov, ktoré pomáhajú znižovať riziko ozbrojených konfliktov, nútenej migrácie či dôsledkov klimatických zmien. V opačnom prípade bude podľa neho čeliť vysokým nákladom pri riešení jednej krízy za druhou.
Jeho vyjadrenia prichádzajú v čase, keď viaceré západné krajiny obmedzujú rozpočty na rozvojovú pomoc a presúvajú zdroje na obranu a bezpečnosť.
Podľa Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) klesla oficiálna rozvojová pomoc bohatých krajín v roku 2025 o rekordných 23,1 percenta na 174,3 miliardy dolárov. Približne tri štvrtiny tohto poklesu súviseli so škrtmi Spojených štátov, no rozpočty na zahraničnú pomoc znížili aj Nemecko, Francúzsko či samotné inštitúcie EÚ.
„Nespochybňujeme skutočnosť, že na obranu ide viac peňazí. Ak to však nedoplníte inými druhmi výdavkov, napríklad na rozvoj, nebude to príliš efektívne,“ uviedol De Croo.
Veľká časť stability vo svete podľa neho závisí od vytvárania ekonomických príležitostí, podpory hospodárskeho rastu, vzniku pracovných miest a budovania inkluzívnych spoločností. Takéto podmienky môžu podľa De Crooa zmierňovať migračný tlak a znižovať riziko vzniku konfliktov.
De Croo zároveň uviedol, že obmedzenie financovania Agentúry USA pre medzinárodný rozvoj (USAID) administratívou prezidenta Donalda Trumpa vytvorilo priestor, aby sa Európska únia stala hlavným globálnym poskytovateľom zahraničnej pomoci. Podľa neho by tak mohla presadzovať svoje hospodárske záujmy aj hodnoty.