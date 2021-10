Základné štyri občianske diskusné panely CoFoE sa konali v Štrasburgu

Na archívnej snímke rokovanie poslancov v Európskom parlamente. Foto: TASR/Pavol Remiaš

Štrasburg 17. októbra (TASR) - Konferencia o budúcnosti Európy (CoFoE) je jedno z najväčších logistických podujatí v európskom meradle. V rozhovore pre slovenské médiá to uviedla šéfka tlačového oddelenia generálneho sekretariátu Európskeho parlamentu (EP) Raffaella De Marteová.De Marteová patrila k organizátorom, ktorý mali na starosti prípravu štvrtého diskusného panelu občanov. Ten sa od piatka do nedele konal v budove EP v Štrasburgu.Podľa jej slov je CoFoE jedna z najväčších akcií, na aké sa euroinštitúcie odhodlali. Výzvou bolo už len vybrať 800 náhodných ľudí zo všetkých krajín Európskej únie pri zachovaní diverzity a parity muži – ženy, mladí – starí, vidiek – mestá, odborníci aj nezamestnaní. Nezabudlo sa ani na zdravotne postihnutých a ľudí rôznych kultúr a vierovyznaní.Mnohí boli zaskočení, keď im niekto zavolal v mene europarlamentu, či nechcú prísť do Štrasburgu a hovoriť o budúcnosti Európy.priznala. A dodala, že organizátori museli zvládnuť nielen výber ľudí, ale v pandemickom období zaistiť ich presun do Štrasburgu, vybaviť im bývanie, zabezpečiť stravovanie, zmobilizovať zamestnancov europarlamentu aj cez víkend, zorganizovať pracovné stretnutia s expertmi a pripraviť "armádu tlmočníkov" schopných prekladať do 24 jazykov na spoločnom zasadnutí.opísala situáciu.Základné štyri občianske diskusné panely sa konali v Štrasburgu, budú aj stretnutia on-line, ale na ďalších pracovných podujatiach sa účastníci panelov stretnú v Dubline, Florencii, Maastrichte a vo Varšave.povedala De Marteová. Túto skutočnosť bolo podľa nej vidieť na mnohých účastníkoch panelov, že sa ocitli na mieste, kde sa rozhoduje o zákonoch ovplyvňujúcich všetkých Európanov. Upozornila, že kým mladí ľudia pobyt v sídle Európskeho parlamentu brali ako samozrejmosť – podobne ako vnímajú fungovanie EÚ –, najviac emócií prežívali tí starší. Hovorili, že vidia na vlastné oči výsledok dejín, lebo EÚ sa formovala postupne počas ich života.Skúsenosti s organizovaním CoFoE sú podľa nej podnetné v tom, ako posilniť priamu demokraciu, lebo hlasy občanov zo všetkých kútov Európy sa dostanú k zákonodarcom a politikom. "Je to možnosť ponúknuť inú a novú perspektívu o Európe. Je to priame zapojenie občanov do snáh hľadať riešenia pre budúcnosť: vynaložia vlastné úsilie cez svoj voľný čas na to, aby pomohli vytvoriť spoločný pohľad na budúce smerovanie Európy.Účastníci štyroch panelov spomedzi seba vybrali 20 svojich zástupcov, ktorí budú spoločne dohodnuté odporúčania presadzovať na piatich plenárnych zasadnutiach Európskeho parlamentu a na stretnutiach s europoslancami.vysvetlila.Europoslanci – medzi nimi aj Vladimír Bilčík (Spolu) zo Slovenska – vytvorili 108-člennú delegáciu, ktorá zblízka sleduje CoFoE.uviedla De Marteová.