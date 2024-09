De Wever dostal od belgického kráľa druhú šancu na zostavenie vlády

Brusel 2. septembra (TASR) - Belgický kráľ Filip prijal v pondelok lídra frankofónnej kresťanskodemokratickej strany Zapojení Maxima Prévota a odobral mu poverenie zostaviť novú koaličnú vládu. Vedením koaličných rokovaní následne poveril predsedu Novej flámskej aliancie (N-VA) Barta de Wevera. Na základe správ belgických médií o tom informuje spravodajca TASR.



Prévot kráľa informoval o svojej vyše týždeň trvajúcej sprostredkovateľskej misii. Kráľovský palác v následnom vyhlásení ocenil, že päť politických strán si želá pokračovať v rokovaniach s cieľom vytvoriť novú federálnu vládu, a poďakoval sa Prévotovi za vykonanú prácu.



Kráľ sa rozhodol opätovne vymenovať Barta De Wevera za zostavovateľa vlády, pričom jeho cieľom má byť rýchle pokračovanie rokovaní medzi piatimi stranami takzvanej "arizonskej koalície".



Televízna stanica RTBF uviedla, že De Wever po telefonickom rozhovore s kráľom toto poverenie prijal a 23. septembra sa dostaví do kráľovského paláca so správou o výsledku svojej misie. Okrem N-VA a Zapojených sa na koaličných rokovaniach zúčastňujú aj flámska sociálnodemokratická strana Vooruit, flámski kresťanskí demokrati (CD&V) a frankofónne liberálne Reformné hnutie (MR).



Prévot bol do úlohy sprostredkovateľa vymenovaný 23. augusta po neúspechu prvej misie De Wevera, keď šéf N-VA nenašiel konsenzus ohľadne spornej otázky zdaňovania kapitálových výnosov. Je teraz na De Weverovi, aby spresnil harmonogram a spôsob rokovaní, ktorých cieľom je nájsť rovnováhu v postojoch a názoroch a dohodnúť sa na zostavení federálnej vlády.



Belgicko drží svetový rekord v dĺžke zostavovania vlády - najdlhší proces trval 541 dní, a to v rokoch 2010 a 2011.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)