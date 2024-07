De Wever dúfa, že Belgicko bude mať novú federálnu vládu do 20.9.

Brusel 11. júla (TASR) - Predseda strany Nová flámska aliancia (N-VA) a kráľom poverený zostavovateľ novej koaličnej federálnej vlády Bart De Wever vyjadril nádej, že federálny kabinet zostaví ešte pred 20. septembrom, čiže dátumom, do ktorého musia členské štáty EÚ predložiť svoje rozpočtové plány Európskej komisii. Na správy belgických médií upozornil spravodajca TASR.



V posledných týždňoch bol De Wever skúpy na slovo, pokiaľ ide o priebeh koaličných rokovaní. Kráľ Filip ho v stredu (10. 7.) oficiálne vymenoval za takzvaného "formátora", čiže zostavovateľa vlády. Býva zvykom, že ak je zostavovateľ úspešný, stane sa predsedom federálnej vlády. V prípade De Wevera by platilo, že federálnym premiérom sa po prvýkrát v histórii krajiny stane flámsky nacionalista.



De Wever však novinárom prezradil, že sa usiluje o to, aby vláda vznikla do 20. septembra, keď musí Belgicko predložiť eurokomisii návrh viacročného rozpočtu a viacročný plán rozpočtovej, reformnej a investičnej politiky.



S cieľom dostať rozpočet krajiny späť do limitov požadovaných EÚ sa v Belgicku hovorí o reštrukturalizácii vo výške najmenej 23 miliárd eur počas štyroch alebo siedmich nadchádzajúcich rokov. Návrh rozpočtu na rok 2025, v ktorom musí Belgicko načrtnúť cestu reštrukturalizácie po dohode s eurokomisiou, musí vláda predložiť najneskôr do 15. októbra.



Podľa denníka The Brussels Times líder N-VA okrem toho 20. september vníma aj ako politický dátum, ktorý predchádza októbrovým lokálnym voľbám, a považuje za dobrý signál pre voličov mať dovtedy funkčnú vládu.



De Wever odkázal, že v najbližších dňoch sa pokúsi preskúmať hlavné body politickej dohody pre všetky strany, ktoré sú v hre o koaličnú vládu.



"Výzvy pred nami sú obrovské. Rozpočtový proces je obrovská úloha, musíme na tom pracovať. Reštrukturalizácia rozpočtu, reforma zdravotníctva, dôchodkov, trhu práce, to všetko je obrovská práca. Mám však dojem, že päť strán má ambíciu začať túto prácu," opísal situáciu De Wever.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)