De Wever má nový termín na predstavenie koaličnej vlády v Belgicku

Brusel 23. septembra (TASR) - Belgický kráľ Filip v pondelok potvrdil, že predsedovi Novej flámskej aliancie (N-VA) Bartovi De Weverovi predĺžil termín na zostavenie federálnej vlády do 17. októbra. Informuje o tom spravodajca TASR.



Kráľovský palác v oficiálnej správe uviedol, že kráľ prijal De Wevera na audiencii, na ktorej ho líder N-VA oboznámil s doterajším priebehom svojej misie s cieľom zostaviť novú vládu. Zatiaľ bola neúspešná a kráľ sa rozhodol predĺžiť ju do 17. októbra. Vtedy De Wever opätovne podá správu o úspechu či neúspechu tejto úlohy.



Podľa televízie RTBF sa predĺženie misie očakávalo. V posledných dňoch pokračovali rokovania medzi piatimi stranami v rámci tematických pracovných skupín. Strany sú zároveň zapojené aj do komunálnych volieb, ktoré sa budú konať 13. októbra, aj preto kráľ stanovil nový dátum na obdobie po voľbách.



Päť rokujúcich strán sa musí dohodnúť najmä na reformách v oblasti daní, zamestnanosti a dôchodkov a na úprave rozpočtu, lebo Belgicko čelí postupu pri nadmernom deficite zo strany Európskej komisie.



Podľa belgických médií dohoda o koaličnej vláde je možná ešte do konca tohto týždňa.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)