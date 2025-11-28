< sekcia Zahraničie
De Wever: Použitie ruských aktív by mohlo narušiť mierový proces
Brusel 28. novembra (TASR) - Belgický premiér Bart De Wever napísal v najnovšom liste predsedníčke Európskej komisie (EK) Ursule von der Leyenovej, že plány Európskej únie (EÚ) použiť zmrazené ruské aktíva na podporu Ukrajiny by mohli ohroziť šance na potenciálnu mierovú zmluvu. TASR o tom informuje podľa piatkových správ agentúry Reuters a magazínu Politico.
„Unáhlené prijatie navrhovanej schémy reparačných pôžičiek by malo za vedľajší účinok to, že by sme ako EÚ v podstate zabránili dosiahnutiu eventuálnej mierovej dohody,“ napísal De Wever. Znenie jeho listu mala k dispozícii agentúra Reuters i magazín Politico. Ako prvý o ňom informoval vo štvrtok denník Financial Times (FT).
Podľa plánu von der Leyenovej by mali byť využité zmrazené ruské aktíva v Európe na pôžičku Ukrajine, z ktorej by financovala svoje obranné a bežné výdavky. Podpora Belgicka je obzvlášť dôležitá, pretože zmrazené ruské aktíva uchováva bruselský depozitár spoločnosti Euroclear.
„Navrhovaná schéma reparačných pôžičiek je z môjho pohľadu zásadne nesprávna,“ uviedol De Wever s tým, že „historicky sa počas vojny nikdy nevyužívali imobilizované aktíva“. „Takéto aktíva boli predmetom rozhodnutí počas povojnových vyrovnaní, zvyčajne v kontexte vojnových reparácií porazenej strany,“ dodal belgický premiér.
Lídri členských štátov EÚ sa minulý mesiac pokúšali dohodnúť na pláne použitia 140 miliárd eur v zmrazených ruských aktívach na pôžičku Ukrajine, no nepodarilo sa im získať podporu Belgicka. Rusko opakovane pohrozilo, že v prípade ich použitia Európe hrozí „bolestivá odpoveď“.
Európska komisia chce podľa zdrojov agentúry Reuters obavy Belgicka rozptýliť v novom návrhu, ktorý predstaví tento týždeň. De Wever v liste von der Leyenovej napísal, že zatiaľ nevidel „žiaden navrhovaný právny text komisie“.
Okrem zmrazených 185 miliárd eur v Belgicku sa ďalších približne 25 miliárd eur ruských aktív nachádza v depozitároch bánk v iných členských krajinách EÚ, najmä v Luxembursku a Francúzsku.
