Debata v EP pripomenula dôležitosť klimatickej politiky a demokracie

Brusel 23. mája (TASR) - Volební lídri piatich európskych politických strán v Európskom parlamente (EP) sa vo štvrtok v rámci spoločnej debaty pred eurovoľbami vyslovili za riešenia v oblasti klímy aj na ochranu demokracie. Informuje o tom spravodajca TASR.



Diskusia, ktorú zorganizovala Európska vysielacia únia (EBU), sa týkala šiestich politických okruhov. Kandidátmi na predsedu Európskej komisie (EK), ktorí sa na debate zúčastnili, boli šéfka EK Ursula von der Leyenová za Európsku ľudovú stranu (EPP), eurokomisár Nicolas Schmit za Stranu európskych socialistov (PES), spolupredsedníčka frakcie Zelených v EP Terry Reintkeová, taliansky europoslanec z frakcie Obnovme Európu (RE) Sandro Gozi a kandidát Európskej ľavice, rakúsky politik Walter Baier.



Pri otázkach moderátorov a mladých Európanov o klíme von der Leyenová uviedla, že EÚ buduje perspektívu uhlíkovej neutrality do roku 2050. Komisia vytvorila právny rámec pre zelenú politiku, ktorý mal podporu členských krajín aj EP, a vedie dialóg s farmármi, ako túto politiku napĺňať a neohroziť ich záujmy. Tvrdí, že zmeny klímy ohrozujú najmä poľnohospodárov, ktorí chcú mať istotu príjmov, aj preto treba viac využívať moderné technológie aj v ich prospech. Doplnila, že cez multimiliardový program EÚ budúcej generácie (NGEU) ide 60 percent zdrojov v prospech zelenej dohody, na obehovosť a zelené technológie.



Schmit je za veľké investície EÚ na dekarbonizáciu priemyslu, agrosektora a každodenného života. Ale tak, aby klimatická politika bola prospešná pre všetkých, pre firmy aj domácnosti.



Reintkeová si myslí, že zvrátenie zelenej dohody by bolo "katastrofou pre klímu a Európu". Je za dohodu s priemyslom, ktorému sa črtajú veľké šance pri zavádzaní zelených technológií, a za reformu agropolitiky, lebo farmári nemôžu vyžiť. Tvrdí, že udržateľnosť poľnohospodárstva si vyžaduje masívne investície na úrovni EÚ, a verí, že obehové hospodárstvo podporí sebestačnosť EÚ.



Gozi upozornil, že zelená dohoda hovorí o udržateľnom raste, a preto Európania nemôžu byť z nej unavení a "spomaliť tempo". Treba podľa neho viac inovácií, diskutovať s farmármi a podnikateľmi, hľadať vlastné zdroje na zelenú transformáciu a byť skutočne, nielen naoko, ekologickí.



Baier odkázal, že by nemal byť rozdiel medzi zelenou ekonomikou a efektívnym rastom. Transformácia si podľa neho vyžaduje správne investície a fungujúcu energetiku, čo bude stáť miliardy eur. Politika rozpočtových úspor to neumožňuje, dodal.



Pri debatách o ochrane demokracie moderátori uviedli, že atentát na slovenského premiéra ukázal, aká je krehká demokracia v členských štátoch. Spomenuli tiež, že vojny v susedstve EÚ sú vodou na mlyn pravicový silám.



Baier zdôraznil, že nemožno robiť kompromisy voči extrémnej pravicovej agende. Do centra pozornosti treba stavať sociálne otázky, lebo kým nebude v Európe dostatok práce a bývania, ultrapravicu nebude možné zastaviť. Upozornil, že Únia nemôže diskutovať o témach, ktoré jej nanúti extrémna pravica.



Gozi odkázal, že nastal čas pre skutočné reformy zmlúv o EÚ, čím sa podarí lepšie chrániť právny štát. Dodal, že treba uistiť občanov, že nijaká vláda nemôže porušovať právny štát.



Reintkeová tvrdí, že EÚ musí rýchlejšie reagovať na výzvy, ktoré ohrozujú stav demokracie, a musí mať na to dosť vlastných zdrojov. Na to treba myslieť aj pri rozšírení Únie a čeliť tak výzvam ďalších desaťročí.



Schmit skonštatoval, že "ak nebude demokracia, nebude EÚ". Presadzuje jasnosť v politike Únie aj sprísnenie článku 7 Lisabonskej zmluvy voči krajinám, ktoré nerešpektujú princípy právneho štátu.



Von der Leyenová odkázala, že po eurovoľbách bude treba spolupracovať s tými frakciami EP, ktoré dodržia tri kritériá: proeurópskosť, podpora Ukrajiny a ochrana právneho štátu. S frakciami, ktoré podporujú ruského prezidenta Vladimira Putina, bude podľa nej dialóg nemožný. Pripomenula, že EÚ má zdroje a možnosti, aby zabezpečila ochranu právneho štátu, napríklad mechanizmus podmienenosti, ktorý umožňuje zadržať miliardy z eurofondov.