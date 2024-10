Debatu pre neúčasť prezidentky Moldavska opustil jej hlavný vyzývateľ

Kišiňov 9. októbra (TASR) - Proeurópska moldavská prezidentka Maia Sanduová sa v utorok pred blížiacimi sa prezidentskými voľbami nezúčastnila na televíznej debate pre troch najsilnejších kandidátov. Jeden z jej dvoch hlavných vyzývateľov preto odišiel zo štúdia. TASR sa odvoláva na agentúru Reuters.



Bývalý generálny prokurátor Alexandr Stoianoglo, za ktorým stojí proruská ľavicová opozícia, krátko po začiatku debaty odišiel. "Odložil som všetky svoje stretnutia, aby som sem prišiel a prejavil úctu našim občanom," vyhlásil s tým, že bol pripravený vyvrátiť všetky obvinenia, ktoré proti nemu moldavská vláda a prezidentka vzniesli. Dodal, že na svojho ďalšieho súpera Renata Usatiiho nemá žiadne otázky.



Sanduová odmietla vopred potvrdiť, či sa na debate zúčastní. Uviedla, že si neželá participovať popri "neoprávnených" kandidátoch, čím narážala na politikov podporovaných obchodnými kruhmi alebo zločineckými skupinami.



Podľa posledného prieskumu verejnej mienky Sanduová vedie s podporou 36 percent. Stoianogla by volilo desať percent a Usatiiho, ktorý sa zasadzuje za udržanie dobrých vzťahov Moldavska so Západom aj Ruskom, 7,5 percenta opýtaných.



Prezidentské voľby aj s referendom o zmene ústavy umožňujúcej krajine vstúpiť do EÚ sa v Moldavsku uskutočnia 20. októbra. Súčasná prezidentka označila nadchádzajúce hlasovania za test svojej proeurópskej politiky. Moldavsko je pritom kandidátskou krajinou na vstup do Únie od júna 2022. Súčasná vláda v Kišiňove dúfa, že sa do bloku pripojí do roku 2030. Mnohí však považujú tento časový plán za veľmi ambiciózny.



Sanduová, ktorá sa v boji s ďalšími desiatimi kandidátmi uchádza o druhé funkčné obdobie, dlhodobo viní Rusko z pokusu zvrhnúť jej vládu rôznymi prostriedkami.



Šéf moldavskej polície pritom nedávno vyhlásil, že zločinecké skupiny podporované Ruskom chcú narušiť prezidentské voľby, dokonca aj pokusmi o obsadenie vládnych budov. Hovoril aj o podplácaní voličov, aby hlasovali v prospech proruských kandidátov a v referende proti zmene ústavy.