Debbie Harry, frontmanka americkej skupiny Blondie, má 80 rokov

Los Angeles/Bratislava 30. júna (TASR) - Jej blonďavé vlasy sa stali symbolom skupiny, v ktorej pôsobila. Presadila sa však najmä svojím pôsobivým hlasom a charizmou, ktoré z nej spravili jednu z najvýraznejších postáv západnej hudobnej scény. Uplatnila sa tiež ako sólová umelkyňa a herečka. Americká speváčka Debbie Harry, ktorá sa preslávila ako frontmanka novovlnovej formácie Blondie, bude mať v utorok 1. júla 80 rokov.



Na prelome 70. a 80. rokov dostala na čelo rebríčkov štyri pesničky, tri z nich v spoluautorstve. Z albumov skupiny Blondie sa dosiaľ predalo 50 miliónov kusov. V roku 2006 speváčku uviedli do Rockandrollovej siene slávy ako členku skupiny Blondie.



Debbie Harry sa narodila 1. júla 1945 v americkom meste Miami ako Angela Trimbleová. Oficiálne sa volá Deborah Ann Harry. Skutočných rodičov nepoznala. Ako trojmesačnú si ju adoptoval pár zo štátu New Jersey. O adopcii sa dozvedela, keď mala štyri roky. Svojich biologických rodičov najskôr nechcela poznať, ale na konci 80. rokov svoju matku, koncertnú klaviristku, vyhľadala. Tá o kontakt so svojou dcérou však nestála.



Po absolvovaní vysokej školy pracovala ako asistentka v rádiu stanice BBC, neskôr robila čašníčku, dostala sa tiež k práci go-go tanečnice a časom sa z nej pre jej príťažlivý zjav stala aj Playboy Bunny pre známy pánsky časopis.



Svoju spevácku kariéru začala na konci 60. rokov ako sprievodná vokalistka vo folk-rockovej kapele The Wind in the Willows, s ktorou v roku 1968 vydala jeden rovnomenný album v spoločnosti Capitol Records. Skupina nahrala aj druhý album, ale ten nevyšiel a jeho záznam sa stratil.



V roku 1974 spoločne s Chrisom Steinom opustila skupinu Stilettos a spoločne založili formáciu Angel and the Snake, ktorú neskôr premenovali na Blondie. V roku 1976 skupina vydala debutový album „Blondie“. Medzinárodný úspech priniesla skupine až tretia platňa „Parallel Lines“ z roku 1979.



Pieseň „Heart of Glass“ sa stala hitom a dostala sa na prvé miesto hitparád v Spojených štátoch a v Anglicku. V tom istom roku sa skupina Blondie objavila na obálke časopisu Rolling Stone. O rok neskôr speváčku zvečnil výtvarník Andy Warhol.



Sólovú dráhu Debbie Harry začala v roku 1981, keď vydala aj debutový album „KooKoo“. Po roku sa Blondie dali opäť dokopy a vydali šiesty album „The Hunter“, ktorý však výraznejší úspech nezaznamenal. V tomto období Steinovi diagnostikovali vzácne autoimunitné kožné ochorenie. Jeho choroba, klesajúci predaj albumov a vnútorné problémy kapely spôsobili jej rozpad.



V roku 1989 sa Debbie Harry rozišla so svojím dlhoročným partnerom Steinom. Paradoxne bola dôvodom Steinova túžba usadiť sa a mať deti, kým ona túžila predlžovať svoj život rockovej hviezdy.



Okrem hudobnej tvorby pokračovala aj v tej filmovej. V roku 1988 si zahrala v tanečnom filme „Hairspray“ a v roku 1993 v horore „Body Bags“. V nasledujúcich rokoch vydala ďalšie sólové albumy - „Def, Dumb & Blonde“ (1989) a „Debravation“ (1993).



Po 15 rokoch začali Blondie opäť spolupracovať a nahrávať svoj siedmy spoločný album „No Exit“, ktorý vyšiel v roku 1999. Jeho ústredný singel s názvom „Maria“ obsadil 1. miesto v Británii a ďalších 14 krajinách.



Na svojom konte má formácia Blondie 11 štúdiových albumov, najnovší „Pollinator“ vydala v máji 2017. Do diskografie skupiny patria aj štyri koncertné albumy a viac ako desiatka kompilácií.



Spolu s talianskym skladateľom Giorgiom Moroderom bola nominovaná na Zlatý glóbus za najlepšiu titulnú pieseň s názvom „Call Me“ vo filme „Americký gigolo“ s Richardom Gereom v hlavnej úlohe. Pieseň získala nomináciu aj na cenu Grammy.



V roku 2019 jej vyšla autobiografia „Tvárou v tvár“, v ktorej rozpráva o svojom živote, kariére s Blondie a o hudobnom priemysle. Speváčka sa venuje tiež filantropii. Inšpiroval ju k tomu Elton John a jeho neúnavný boj proti AIDS. Podporuje najmä charitatívne organizácie zamerané na rakovinu a endometriózu.