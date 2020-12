December láme v Česku 30-ročné tepelné rekordy

Praha 24. decembra (TASR) - V Českej republike sa výrazne oteplilo, podľa meteorológov bola tohtotýždňová streda dokonca najteplejším 23. decembrom za posledných 30 rokov, píše spravodajský server televíznej stanice Nova.



Na juhu Čiech namerali viac než 14 stupňov, avšak už od štvrtka by sa malo začať ochladzovať a prekvapiť by mohli aj na december neobvyklé búrky, približuje TV Nova.



V mnohých záhradách vo východomoravskom meste Zlín rozkvitli v stredu prvosienky alebo sedmokrásky. Niekde sa už dokonca zo zeme predierajú na denné svetlo aj snežienky. Počas stredy sa v tejto oblasti ČR nedalo von bez dáždnika ani vyjsť, opisuje spravodajský server tv.nova.cz.



Nesúvislá snehová pokrývka leží iba v pohoriach Jeseníky na severovýchode Čiech a Beskydy na severovýchodnej Morave, a aj to len na najvyšších kopcoch. Naposledy bolo tak málo snehu v roku 2014, cituje TV Nova vyjadrenia meteorológov.