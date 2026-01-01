< sekcia Zahraničie
DECEMBER V MAĎARSKU - výberový prehľad udalostí uplynulého mesiaca
Tlačová agentúra SR prináša januárový prehľad udalostí v Maďarsku.
Autor TASR
Bratislava/Budapešť 1. januára (TASR) - Tlačová agentúra SR prináša januárový prehľad udalostí v Maďarsku. Sú v ňom zahrnuté správy významného politického charakteru, ďalej udalosti zásadného geopolitického, hospodárskeho a spoločenského významu, i témy so slovacikovým momentom.
1. decembra - Príslušníci maďarského Národného úradu pre dane a clá odhalili dvojicu prevádzačov, ktorá sa cez Maďarsko pokúsila prepašovať v kamióne 18 cudzincov z Bulharska do Talianska. Colníci zastavili nákladné vozidlo v rámci rutinnej kontroly na odpočívadle Csörnyeföld na diaľnici M7 pri slovinských hraniciach. Ilegálnym migrantom na dlhú cestu zabezpečili na vykonávanie telesnej potreby iba jeden sud.
2. novembra - Mimoparlamentná opozičná strana TISZA vráti ľuďom to, čo im bolo ukradnuté za vyše poldruha desaťročia, zavedie daň z bohatstva, zaistí zmrazené fondy Európskej únie a vyhlási nulovú toleranciu voči korupcii. Týmito slovami reagoval predseda strany TISZA Péter Magyar na kritiku premiéra Viktora Orbána k údajným plánom opozičnej strany zvyšovať dane v prípade prevzatia moci v Maďarsku.
3. decembra - Summit hláv štátov krajín Vyšehradskej štvorky (V4) sa začal v severomaďarskom Ostrihome. Na pozvanie maďarského prezidenta Tamása Sulyoka, ktorého krajina tomuto zoskupeniu aktuálne predsedá, pricestovali český prezident Petr Pavel, poľský prezident Karol Nawrocki a slovenský prezident Peter Pellegrini.
8. decembra - Podľa Viktora Orbána sa Brusel pripravuje na vojnu s Ruskom a už existuje aj cieľový dátum vstupu do vojny - rok 2030. Rok 2030 je zároveň cieľový dátum pre zrýchlený proces členstva Ukrajiny v EÚ, dodal maďarský premiér a pripomenul zakladajúcu zmluvu EÚ, ktorá uvádza, že v prípade ozbrojeného útoku na územie jedného z členských štátov sú ostatné členské štáty povinné poskytnúť tomuto štátu všetku dostupnú pomoc.
9. decembra - Premiér Orbán vyhlásil, že Brusel rozhodnutím o migrácii spustil nový, absurdný a nespravodlivý útok voči Maďarsku. Podľa jeho slov bola južná trasa migrácie uzavretá, ale s touto migračnou dohodou sa otvára „západný front“. Najnovšie rozhodnutie Bruselu vyžaduje, aby Maďarsko buď prijalo migrantov z iných európskych krajín, alebo od budúceho júla platilo za ich neprijatie.
10. decembra - Maďarský parlament schválil návrh zákona, ktorý sťažuje odvolanie prezidenta republiky z funkcie. Šéf úradu vlády Gergely Gulyás oznámil, že návrh novely zákona o štatúte prezidenta inicioval prezident Tamás Sulyok. Za návrh novely hlasovalo 134 poslancov, 49 bolo proti a dvaja sa zdržali hlasovania. Akékoľvek zmeny a doplnenia k nemu si teraz budú vyžadovať už dvojtretinovú väčšinu.
11. decembra - Predseda maďarskej vlády privítal novú stratégiu národnej bezpečnosti Spojených štátov, ktorá okrem iného navrhuje „užšiu spoluprácu s cieľom oddelenia Maďarska, Rakúska, Talianska a Poľska od Európskej únie“. Orbán vníma americkú stratégiu ako prejav toho, že aj Američania vidia údajnú civilizačnú krízu a úpadok Európy.
13. decembra - Tisíce protestujúcich sa vydali z budapeštianskeho Deákovho námestia na pochod k prezidentskému Sándorovmu palácu. Účastníci pochodu zorganizovaného mimoparlamentnou opozičnou stranou TISZA protestovali proti škandálom v oblasti ochrany detí. Hnev voči vláde premiéra Orbána sa začal stupňovať po tom, ako opozícia v piatok zverejnila správu z prieskumu v období od júla do novembra 2021, ktorá odhaľuje viac než 3000 prípadov podozrení zo zneužívania detí v štátnych zariadeniach.
15. decembra - Maďarská vláda využije všetky prostriedky na to, aby nebolo ublížené príslušníkom maďarskej menšiny žijúcej na Slovensku. K otázke zákona o kriminalizácii spochybňovania Benešových dekrétov to uviedol maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó.
17. decembra - Viktor Orbán sa až po niekoľkých dňoch vyjadril k aktuálnemu vývoju okolo Benešových dekrétov na Slovensku. Maďarský premiér povedal, že Budapešť vedie s Bratislavou rozhovor o objasnení znenia zákona.
18. decembra- Poslanci Európskeho parlamentu za maďarskú mimoparlamentnú opozičnú stranu TISZA navrhli, aby sa parlament postavil proti novému slovenskému zákonu, v dôsledku ktorého podľa nich hrozí maďarskej menšine na Slovensku väzenie v otázke Benešových dekrétov. Oznámil to predseda strany TISZA a europoslanec Péter Magyar, podľa ktorého túto iniciatívu zablokovala vládna strana Fidesz premiéra Orbána. , informuje spravodajca TASR v Budapešti. Podľa slov Magyara zákon v SR presadil Orbánov „kamarát“, premiér Robert Fico. Návrh TISZA by umožnil Európskej únii preskúmať porušovanie práv menšín a dodržiavanie zásad právneho štátu na Slovensku.
28. decembra - Maďarsko v roku 2026 neprijme jediného migranta a nezaplatí ani jeden forint z peňazí daňových poplatníkov na ich ubytovanie. Vyhlásil to minister zahraničných vecí Péter Szijjártó, ktorý odmietol pravidlá Európskej únie v oblasti azylu a migrácie. Podľa šéfa maďarskej diplomacie bude jednou z najväčších politických bitiek v nadchádzajúcom roku odpor Budapešti proti migračnému paktu, ktorý nadobudne platnosť 12. júna 2026.
1. decembra - Príslušníci maďarského Národného úradu pre dane a clá odhalili dvojicu prevádzačov, ktorá sa cez Maďarsko pokúsila prepašovať v kamióne 18 cudzincov z Bulharska do Talianska. Colníci zastavili nákladné vozidlo v rámci rutinnej kontroly na odpočívadle Csörnyeföld na diaľnici M7 pri slovinských hraniciach. Ilegálnym migrantom na dlhú cestu zabezpečili na vykonávanie telesnej potreby iba jeden sud.
2. novembra - Mimoparlamentná opozičná strana TISZA vráti ľuďom to, čo im bolo ukradnuté za vyše poldruha desaťročia, zavedie daň z bohatstva, zaistí zmrazené fondy Európskej únie a vyhlási nulovú toleranciu voči korupcii. Týmito slovami reagoval predseda strany TISZA Péter Magyar na kritiku premiéra Viktora Orbána k údajným plánom opozičnej strany zvyšovať dane v prípade prevzatia moci v Maďarsku.
3. decembra - Summit hláv štátov krajín Vyšehradskej štvorky (V4) sa začal v severomaďarskom Ostrihome. Na pozvanie maďarského prezidenta Tamása Sulyoka, ktorého krajina tomuto zoskupeniu aktuálne predsedá, pricestovali český prezident Petr Pavel, poľský prezident Karol Nawrocki a slovenský prezident Peter Pellegrini.
8. decembra - Podľa Viktora Orbána sa Brusel pripravuje na vojnu s Ruskom a už existuje aj cieľový dátum vstupu do vojny - rok 2030. Rok 2030 je zároveň cieľový dátum pre zrýchlený proces členstva Ukrajiny v EÚ, dodal maďarský premiér a pripomenul zakladajúcu zmluvu EÚ, ktorá uvádza, že v prípade ozbrojeného útoku na územie jedného z členských štátov sú ostatné členské štáty povinné poskytnúť tomuto štátu všetku dostupnú pomoc.
9. decembra - Premiér Orbán vyhlásil, že Brusel rozhodnutím o migrácii spustil nový, absurdný a nespravodlivý útok voči Maďarsku. Podľa jeho slov bola južná trasa migrácie uzavretá, ale s touto migračnou dohodou sa otvára „západný front“. Najnovšie rozhodnutie Bruselu vyžaduje, aby Maďarsko buď prijalo migrantov z iných európskych krajín, alebo od budúceho júla platilo za ich neprijatie.
10. decembra - Maďarský parlament schválil návrh zákona, ktorý sťažuje odvolanie prezidenta republiky z funkcie. Šéf úradu vlády Gergely Gulyás oznámil, že návrh novely zákona o štatúte prezidenta inicioval prezident Tamás Sulyok. Za návrh novely hlasovalo 134 poslancov, 49 bolo proti a dvaja sa zdržali hlasovania. Akékoľvek zmeny a doplnenia k nemu si teraz budú vyžadovať už dvojtretinovú väčšinu.
11. decembra - Predseda maďarskej vlády privítal novú stratégiu národnej bezpečnosti Spojených štátov, ktorá okrem iného navrhuje „užšiu spoluprácu s cieľom oddelenia Maďarska, Rakúska, Talianska a Poľska od Európskej únie“. Orbán vníma americkú stratégiu ako prejav toho, že aj Američania vidia údajnú civilizačnú krízu a úpadok Európy.
13. decembra - Tisíce protestujúcich sa vydali z budapeštianskeho Deákovho námestia na pochod k prezidentskému Sándorovmu palácu. Účastníci pochodu zorganizovaného mimoparlamentnou opozičnou stranou TISZA protestovali proti škandálom v oblasti ochrany detí. Hnev voči vláde premiéra Orbána sa začal stupňovať po tom, ako opozícia v piatok zverejnila správu z prieskumu v období od júla do novembra 2021, ktorá odhaľuje viac než 3000 prípadov podozrení zo zneužívania detí v štátnych zariadeniach.
15. decembra - Maďarská vláda využije všetky prostriedky na to, aby nebolo ublížené príslušníkom maďarskej menšiny žijúcej na Slovensku. K otázke zákona o kriminalizácii spochybňovania Benešových dekrétov to uviedol maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó.
17. decembra - Viktor Orbán sa až po niekoľkých dňoch vyjadril k aktuálnemu vývoju okolo Benešových dekrétov na Slovensku. Maďarský premiér povedal, že Budapešť vedie s Bratislavou rozhovor o objasnení znenia zákona.
18. decembra- Poslanci Európskeho parlamentu za maďarskú mimoparlamentnú opozičnú stranu TISZA navrhli, aby sa parlament postavil proti novému slovenskému zákonu, v dôsledku ktorého podľa nich hrozí maďarskej menšine na Slovensku väzenie v otázke Benešových dekrétov. Oznámil to predseda strany TISZA a europoslanec Péter Magyar, podľa ktorého túto iniciatívu zablokovala vládna strana Fidesz premiéra Orbána. , informuje spravodajca TASR v Budapešti. Podľa slov Magyara zákon v SR presadil Orbánov „kamarát“, premiér Robert Fico. Návrh TISZA by umožnil Európskej únii preskúmať porušovanie práv menšín a dodržiavanie zásad právneho štátu na Slovensku.
28. decembra - Maďarsko v roku 2026 neprijme jediného migranta a nezaplatí ani jeden forint z peňazí daňových poplatníkov na ich ubytovanie. Vyhlásil to minister zahraničných vecí Péter Szijjártó, ktorý odmietol pravidlá Európskej únie v oblasti azylu a migrácie. Podľa šéfa maďarskej diplomacie bude jednou z najväčších politických bitiek v nadchádzajúcom roku odpor Budapešti proti migračnému paktu, ktorý nadobudne platnosť 12. júna 2026.