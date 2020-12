Decembrový summit EÚ je zameraný na klímu, vzťahy s USA a bezpečnosť

Predseda Európskej rady Charles Michel počas tlačovej konferencie po mimoriadnom videostretnutí Európskej rady k situácii v Bielorusku v Bruseli 19. augusta 2020. Foto: TASR/AP

Brusel 10. decembra (TASR) - Klimatická agenda, vývoj vakcín proti ochoreniu COVID-19, ale aj oživenie vzťahov so Spojenými štátmi, postoj voči Turecku a snaha vyriešiť patovú situáciu okolo dlhodobého rozpočtu Únie budú dominovať dvojdňovému summitu EÚ, ktorý sa začína vo štvrtok popoludní v Bruseli. Naznačil to v stredu predseda Európskej rady Charles Michel v pozývacom liste pre premiérov a prezidentov členských krajín.Tradičné úvodné slovo bude mať predseda Európskeho parlamentu David Sassoli. Rokovania lídrov by mali začať zmapovaním situácie okolo pozitívneho vývoja vakcín proti COVID-19 a potreby členov EÚ zintenzívniť prípravy na zavedenie a distribúciu vakcín.uviedol v pozývacom liste.Michel vyjadril nádej, že šéfom štátov a vlád sa podarí dosiahnuť dohodu o spoločnom balíku na ozdravenie európskej ekonomiky po koronakríze, čiže na dlhodobom rozpočte a s ním spojenom pláne obnovy a odolnosti. Sedemročný rozpočet zablokovalo Maďarsko a Poľsko kvôli mechanizmu prepájajúcemu čerpanie eurofondov so zásadami právneho štátu.Hlavná časť štvrtkových debát je určená hlavnej téme decembrového summitu, a to klimatickým zmenám. Michel by chcel dosiahnuť dohodu členských krajín o cieli zníženia skleníkových emisií o minimálne 55 percent do roku 2030. Podľa nemenovaných diplomatických zdrojov však viaceré členské krajiny majú problém sa zaviazať k takémuto ambicióznemu cieľu.dodal Michel.Zároveň spresnil, že štvrtková pracovná večera je určená medzinárodnej agende, najmä snahám Európskej únie začaťs USA a vytvoriť základ pre silné a rovnocenné partnerstvo. Lídri sa zároveň vrátia k debatám o Turecku a ním spôsobenom napätí vo východnom Stredomorí. Na summite v októbri odmietli volanie po sankciách voči Ankare, nie je však vylúčené, že túto možnosť potvrdia teraz v decembri a jasne sa postavia za záujmy Cypru a Grécka.Vzťahy EÚ so Spojeným kráľovstvom po brexite nie sú samostatnou témou summitu, ako však upozornil Michel, predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová bude lídrov informovať o výsledku svojich rokovaní s britským premiérom Borisom Johnsonom ohľadom dohody o budúcom partnerstve.Druhý deň summitu je určený rokovaniam o južnom susedstve EÚ, otázkam bezpečnosti a boju proti terorizmu, radikalizácii a násilnému extrémizmu.Záver dvojdňovejschúdzky debát bude ekonomický, keď sa k lídrom 19-členej eurozóny pripoja aj predsedovia Európskej centrálnej banky (ECB) a Euroskupiny. Témou ich rokovaní sú súčasná hospodárska situácia poznačená koronakrízou a ďalšie usmernenia týkajúce sa dobudovania bankovej únie a únie kapitálových trhov.