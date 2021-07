Česká nemocnica zhotovuje trojrozmerné modely nenarodených detí

Praha 16. júla (TASR) - Pôrodnica v českom meste Děčín ponúka nastávajúcim matkám model ich ešte nenarodených detí, ktorý sa zhotovuje pomocou 3D tlačiarne na základe ultrazvuku. Medzi tehotnými ženami je o túto novú službu záujem, informoval v piatok webový spravodajský portál Českej televízie.



Pre tvorbu modelu je ideálna snímka z približne 20. týždňa tehotenstva, keď plod ešte nie je veľký. Na vhodný záber sa môže čakať aj viac ako hodinu. Ideálna pozícia plodu na snímkovanie je totiž tá, v ktorej je dieťa natočené nosom priamo na ultrazvukovú sondu. Lekár následne zábery pošle priamo do 3D tlačiarne.



Nemocnica si za model účtuje 2500 korún (98 eur). Figúrka je zhruba o tretinu menšia než v tú chvíľu nenarodené dieťa, ktoré jej bolo modelom. Budúce matky model dostanú zvyčajne na druhý alebo tretí deň, vyzdvihnúť si ho môžu pri ďalšej kontrole. Záznam ultrazvuku vyjde na 600 korún, fotka na 100.



"Záujem je značný, býva to minimálne 60 percent mamičiek," uviedol primár gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia Nemocnice Děčín Petr Kraus. Pre model z 3D tlačiarne si sem môžu prísť aj budúce matky z iných častí republiky. Pôrodnica bude do tejto technológie zároveň zaúčať začínajúcich lekárov.