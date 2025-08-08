< sekcia Zahraničie
Decroix: O bitcoine nič nezakrývam
Ministerstvo spravodlivosti malo podľa auditu v okamihu prijatia daru dostatok informácií, ktoré mohlo zhodnotiť tak, že dar prijať nemalo.
Autor TASR
Praha 8. augusta (TASR) - Akékoľvek špekulácie o tom, že sa české ministerstvo spravodlivosti pokúša zakrývať informácie o bitcoinovej kauze a že by to bolo dôvodom predčasného konca bývalého kooridnátora Davida Uhlířa, sú podľa šéfky rezortu Evy Decroix absolútne nepravdivé. Na tom, že vo funkcii pokračovať nebude, sa podľa nej dohodli spoločne. Povedala to v piatok na tlačovej konferencii, ktorú po nej požadovalo koaličné hnutie Starostovia a nezávislí (STAN), informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
„Žiadne otázniky nezostávajú. Nepoviem nič nové a prekvapivé, lebo pravda je stále rovnaká,“ povedala ministerka. V okamihu, keď aj z jej podnetu vznikala funkcia koordinátora, nebolo podľa jej slov isté, či sa podarí zaistiť externý audit v tak širokom rozsahu, za krátky čas a v priebehu prázdnin. Preto mal vypracovať záverečnú správu. Dohodnúť audit sa však nakoniec podarilo a už teraz je zverejnená jeho časť, kde externá firma konštatovala, že došlo k pochybeniu, pokračovala Decroix. Podotkla, že to isté konštatoval aj nezávislý koordinátor.
Ministerstvo spravodlivosti malo podľa auditu v okamihu prijatia daru dostatok informácií, ktoré mohlo zhodnotiť tak, že dar prijať nemalo. Zostávajú otázniky, či bitcoiny môžu byť výnosom z trestnej činnosti. Ministerka zdôraznila, že to môžu zodpovedať len orgány činné v trestnom konaní.
„Špekulácie o tom, že dôvodom (konca koordinátora) mohla byť snaha ministerstva nezverejňovať nepríjemné zistenia, sú absolútne nepravdivé,“ zdôraznila. Na otázku, za čo teda koordinátor dostal 160.000 korún (približne 6.500 eur), čo bola polovica pôvodne dohodnutej odmeny, keď záverečnú správu nakoniec nevypracuje, odpovedala, že má k dispozícii výkaz jeho činnosti a nemá problém ho zverejniť.
„Čo robil pán koordinátor? Pán koordinátor koordinoval. A v rámci toho sa zúčastňoval na všetkých rokovaniach s ministerstvom, diskutoval s jednotlivými zamestnancami, študoval tie podklady za účelom, aby boli kompletné. A v tomto ohľade som presvedčená, že jeho misia bola splnená,“ povedala Decroix.
Požiadavky hnutia STAN považuje za legitímne. Podotkla však, že aktuálne sú všetky strany už v predvolebnej kampani. „Otázniky tu boli, verím, že sa nám podarilo vysvetliť si ich,“ komentovala stredajšiu schôdzku s predsedníctvom STAN. Jediná vec, voči ktorej sa ohradila, bola, že by námestník STAN na ministerstve Karel Dvořák nemal prístup k informáciám o kauze, to podľa nej nie je pravda.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
