Decroix: Vydanie elektroniky s bitcoinmi, môže byť nezákonné

Praha 17. júna (TASR) - Nová česká ministerka spravodlivosti Eva Decroix podala sťažnosť na porušenie zákona proti rozhodnutiu Krajského súdu v Brne, čo vydal zhabanú elektroniku mužovi, ktorý z jej obsahu potom daroval časť bitcoinov ministerstvu spravodlivosti. Oznámila to v utorok na tlačovej konferencii pred začiatkom mimoriadnej schôdze k vysloveniu nedôvery vláde. Rozhodnutie podľa nej môže byť nezákonné, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



„Rozhodnutie (Krajského sudu v Brne) môže byť nezákonné a nerešpektuje záväzný právny názor Najvyššieho súdu, ktorý bol vydaný v predchádzajúcom konaní,“ zdôvodnila ministerka. Dodala, že rozhodnutie podľa nej nebolo v súlade s právnymi predpismi ani súvisiacou judikatúrou a je dôležité, aby bolo preskúmané.



Na štvrtok zvolala schôdzku s opozíciou, na ktorej by s ňou chcela hovoriť o novej funkcii koordinátora, ktorý by mal o kauze prehľadne komunikovať. Hovoriť s nimi chce aj o pripravovanom audite. Hnutie ANO a SPD podľa jej slov účasť odmietli. Opozícia považuje funkciu koordinátora za zbytočnú. „Ak opozícia nechce mať slovo v jeho menovaní alebo vo výbere jeho osoby, tak potom ťažko môže plakať, že do toho nie je zapojená,“ zdôraznila.



Decroix informovala aj o tom, že už má vypracovanú základnú časovú os prípadu a pracuje aj na zadaní externého auditu. Ten bude zrejme rozdelený na dve časti, pričom jeho prvá časť by mala byť hotová už do konca júla.



Dodala, že ministerstvo zatiaľ neeviduje požiadavku kupujúcich o vrátenie bitcoinov, ale len na vyjasnenie ich pôvodu. Prostriedky, ktoré má rezort z bitcoinov k dispozícii, sú stále v rezervnej kapitole rozpočtu a neboli použité. Bude to tak až do skončenia trestného konania.



Podľa predsedu hnutia ANO Andreja Babiša je úlohou Decroix všetko okolo kauzy zahmlievať. „Aký audit? Prečo audit? Táto vláda robí všetko pre to, aby to celé vysedela a ukázala na niekoho iného... My nepotrebujeme žiadny audit, my v tom máme jasno. Táto vláda by mala skončiť,“ vyhlásil pred začiatkom schôdze Babiš.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)