Dediča spoločnosti Samsung odsúdili na dva a pol roka väzenia

Soul 18. januára (TASR) - Dediča a zástupcu riaditeľa spoločnosti Samsung I Če-jonga v pondelok - v rámci opakovaného súdneho procesu - odsúdili na dva a pol roka väzenia. Trest mu udelili v súvislosti s korupčným škandálom z roku 2016, ktorý viedol k pouličným protestom a napokon i zosadeniu vtedajšej juhokórejskej prezidentky Pak Kun-hje. Informovala o tom agentúra AP.



Okresný súd v hlavnom meste Soul usvedčil I Če-jonga z podplácania exprezidentky a jej dôverníčky Čche Son-sil. To sa malo udiať prostredníctvom organizácií, ktoré táto dôverníčka riadila. Výmenou za úplatky mal I Če-jong získať vládnu podporu pri zlúčení dvoch dcérskych spoločností Samsungu. Táto fúzia by mu údajne priniesla väčší vplyv v celom koncerne.



Právni zástupcovia dediča Samsungu označujú svojho klienta za obeť zneužívania moci zo strany exprezidentky a dohodu súvisiacu so zmienenou fúziou označili za súčasť "bežnej podnikateľskej činnosti". Prokuratúra žiadala pre 52-ročného miliardára žiadala deväťročné väzenie.



Obhajcovia bezprostredne po verdikte neuviedli, či sa ich klient voči rozsudku odvolá. K verdiktu sa dosial nevyjadrila ani spoločnosť Samsung, uvádza AP.



I Če-jonga odsúdili ešte 25. augusta 2017 na päť rokov väzenia. Okresný súd v Soule ho vtedy usvedčil z úplatkárstva, sprenevery a ďalších porušení zákona súvisiacich so zmieneným škandálom. Začiatkom roka 2018 však miliardára z väzenia prepustili, odvolací súd mu totiž pôvodný trest zmiernil na 2,5-ročný podmienečný trest a zbavil ho väčšiny kľúčových obvinení súvisiacich so zmieneným škandálom.



V roku 2019 však najvyšší súd vrátil jeho prípad na opätovné prerokovanie nižšiemu súdu, a to z dôvodu, že pri predošlom procese došlo k podceneniu rozsahu I Če-jongovho úplatkárstva. Uviedol pri tom, že za úplatky by sa mali považovať aj peniaze, ktoré Samsung vynaložil na kúpu troch dostihových koní pre dcéru exprezidentkinej dôverníčky a tiež na dotovanie nadácie zimných športov, ktorú viedla zase dôverníčkina neter.