Dedinka z medovníkových domčekov v New Yorku vzniká už tridsať rokov

New York 27. decembra (TASR) - Súčasťou adventu a vianočných sviatkov na Manhattane v New Yorku je už niekoľko desaťročí veľká medovníková dedina. Jej tvorcom je bývalý šéfkuchár Jon Lovitch. TASR o tom píše podľa webu ABS-CBN.



"Za mnou je 720 domčekov. Náš stále platný Guinnessov rekord je 1251. Pôvodný svetový rekord sme ustanovili s číslom 157 domčekov a doteraz nás nikto neprekonal. Stále sa môžeme nazývať najväčšou (medovníkovou dedinkou) na svete," povedal. V tomto roku ju prichýlilo obchodné centrum Shops at Columbus Circle.



Lovitch sa inšpiroval ulicami New Yorku. V jeho dedinke je preto obchod s bagelmi, novinový stánok, kaviareň s tekvicovým caffelatte, stanica metra a aj Santa Claus na ikonickom žltom taxíku.



"Bez ohľadu na to, čo sa deje s kovidom, Trumpom a Bidenom, ekonomikou, počasím, vašou hypotékou alebo s čímkoľvek iným, toto nás posúva do sveta fantázie. Aspoň na päť, desať, pätnásť minút. Tu máte možnosť zabudnúť na svoje problémy. Ľudia to naozaj milujú a vidíte to podľa reakcie na ich tvárach," povedal.



Lovitch začína domčeky pre ďalšie Vianoce pripravovať už počas predchádzajúceho adventu v pivnici svojho domu v štvrti Queens. To znamená zabezpečiť si vopred dostatok surovín - sladkostí, múky a vaječných bielkov. Ako každý zákazník aj on súperí s rastúcimi cenami surovín. Ovláda však rôzne triky obchodníkov a nakupuje počas akcií.



"Ceny išli hore. O tom niet pochýb," povedal. "Musíte si počkať, keď sú obchodníci ochotní predávať v zľave. Ak počkáte do určitých sviatkov, všimnete si, že po nich ceny niektorých vecí klesajú," vysvetlil.



Medovníková ulička bude v New Yorku vystavená do 5. januára. Potom sa jej domčeky a figúrky zadarmo rozdávajú záujemcom. To, čo sa neminie, putuje chovateľom hospodárskych zvierat na farmách na severe štátu New York.